Gramado Aquarium anuncia início das obras no Festuris 2024

O Grupo Oceanic realizou no Festuris, o grande evento de negócios turísticos das Américas, o ato de lançamento das obras do Gramado Aquarium, uma nova atração que promete encantar visitantes da Serra Gaúcha. A ação aconteceu no estande do empreendimento no evento e contou com a presença do representante do Ministério do Turismo, Fábio Pinheiro, do prefeito de Gramado, Nestor Tissot, do CEO do Grupo Oceanic, Kiko Buerger e do CEO do Gramado Aquarium, Rodrigo Prado, entre outros.

Esta é a terceira vez que o Grupo Oceanic participa do Festuris – Festival Internacional de Turismo de Gramado. Com um estande temático que integra o Gramado Aquarium o Space Adventure, o grupo reforçou sua parceria com a feira, contribuindo para a valorização do turismo na região e o fomento de novas experiências. A presença no Festuris ressaltou a importância desse encontro para o setor, promovendo conexões e parcerias estratégicas que impulsionam o desenvolvimento do turismo sustentável e de atrações inovadoras no Brasil.

Após o sucesso do Oceanic Aquarium em Balneário Camboriú (SC), o Gramado Aquarium será um marco no turismo do Rio Grande do Sul, apresentando inicialmente 23 habitats e reunindo mais de 425 espécies de animais de água doce e salgada. Durante o passeio, os visitantes poderão explorar a biodiversidade das águas quentes da floresta tropical, descobrir a beleza dos ambientes gelados e polares, e desvendar os mistérios dos oceanos.

O projeto do aquário, que segue as melhores práticas de bem-estar animal e educação ambiental, será totalmente voltado para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. O terreno, com mais de 100 mil m², preservará grande parte da área e contará com um investimento inicial de R$ 100 milhões em uma estrutura que contará com materiais metálicos e painéis térmicos, além de utilizar energias renováveis.

As obras do Gramado Aquarium estão programadas para começar ainda em 2024, marcando um passo importante para a realização deste projeto inovador. O aquário também contribuirá para a geração de aproximadamente 200 empregos diretos e oferecerá diversas oportunidades para profissionais da área, como: veterinários, biólogos, oceanógrafos e zootecnistas. O Grupo Oceanic está firmando convênios com universidades do Rio Grande do Sul para desenvolver projetos e parcerias em pesquisa científica, incluindo a criopreservação genética de peixes.

O CEO do Grupo Oceanic, Kiko Buerger, agradeceu a participação da Prefeitura de Gramado, do Governo do Estado e do Ministério do Turismo na realização do Gramado Aquarium e destacou: “O projeto nasceu há quatro anos e está localizado a cinco minutos do centro de Gramado. Com mais de 100 mil m², vamos usar somente 6% da área para edificação em 23 habitats muito modernos e bem pensados. O processo de licenciamento iniciou há um ano e meio e esperamos inaugurar no primeiro semestre de 2026.”

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot saudou a vinda para Gramado do “grande empreendimento, colaborando com nosso turismo e com uma contrapartida social, também gigante, para nossa cidade.”

Representando o Ministério do Turismo, Fábio Pinheiro, Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, ressaltou a importância do evento para o setor e a competência de Kiko Buerger, “um jovem empresário que se destaca no turismo brasileiro, com trajetória em Balneário Camboriú e expansão para Gramado e São Paulo, gerando empregos e oportunidades.”

Sobre o Grupo Oceanic

Além de Santa Catarina, o Grupo Oceanic está presente também em São Paulo e Rio Grande do Sul. Na capital paulista o grupo possui a concessão do Zoo São Paulo – maior zoológico da América Latina, Jardim Botânico e o Simba Safari. Na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, inaugurou em maio de 2023 o Space Adventure, a primeira exposição permanente da NASA na América Latina. Ainda na Serra Gaúcha, a Oceanic vai inaugurar o Gramado Aquarium, com investimento inicial de R$100 milhões.