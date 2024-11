Canela promove encontro para fortalecimento da Rede de Apoio a Crianças e Adolescentes

Na última terça-feira (12), aconteceu um importante encontro entre representantes da Rede de Apoio a Crianças e Adolescentes e o Procurador de Justiça, Dr. Murillo José Digiácomo, especialista em direito infantojuvenil. O evento se deu no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA, com a presença de profissionais das cidades de Canela, Gramado, São Francisco de Paula, Três Coroas e Nova Petrópolis. Durante o evento, foram discutidas estratégias e aprimoramentos nas práticas de proteção e acolhimento de crianças e adolescentes, com foco no fortalecimento da atuação do Conselho Tutelar e da rede socioassistencial da cidade.

Um dos principais temas abordados foi o papel do Conselho Tutelar, que exerce uma função essencial na proteção e garantia de direitos infantojuvenis. Na pauta, discutiu-se a autonomia dos Conselheiros, a importância da escuta nas situações de atendimento com limites éticos e técnicos, a aplicação de medidas protetivas e o acompanhamento de adolescentes em situações de vulnerabilidade.

Além disso, o evento reforçou a importância de uma política de integração entre a Rede Socioassistencial e as demais áreas de atendimento, visando criar fluxos de atendimento integrado para casos que demandem suporte e proteção contínuos. Essa integração entre diferentes setores permite que o atendimento seja mais ágil, efetivo e alinhado às necessidades das crianças e adolescentes atendidos.

Outro ponto de destaque foi a discussão sobre o cotidiano do Conselheiro Tutelar no atendimento à Rede de proteção. Foram abordadas questões como os processos de acolhimento e desacolhimento, além dos desafios enfrentados no acompanhamento desses processos, garantindo que cada decisão esteja pautada no melhor interesse da criança e do adolescente.

O encontro proporcionou um espaço de debate onde o público presente, composto por Conselheiros Tutelares, profissionais da Assistência Social, Educação e Saúde, pôde fazer perguntas e expor casos que enriquecem a compreensão coletiva sobre o trabalho realizado em Rede

Fotos: João Rosa