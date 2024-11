Espetáculo Christmas Celebration traz magia e tradição Natalina para o Sonho de Natal em Canela

O Sonho de Natal de Canela continua sua programação oferecendo aos visitantes uma oportunidade única de celebrar o espírito natalino em uma cidade envolvida pela magia e tradição. Neste sábado (16/11), às 19h45, o Multipalco da Praça João Corrêa será o palco do aguardado espetáculo Christmas Celebration, uma experiência que une música, dança e a presença de personagens icônicos para celebrar o Natal.

Criado em 2020, o Christmas Celebration tem direção-geral de Luiz Carlos Alves e conta com uma produção elaborada, composta por banda ao vivo, cantores, músicos, bailarinos e um cenário virtual envolvente. O espetáculo transporta o público para um mundo mágico, onde a música conduz uma celebração de esperança, fé e união. Ao longo da apresentação, os Espíritos Natalinos, personagens como Papai Noel, renas, anjos e arautos se apresentam no palco, levando mensagens de amor e acolhendo os desejos e pedidos expressos pelos moradores da cidade, exibidos no telão logo no início do espetáculo.

“A expectativa é grande de ser uma das melhores, até porque é o primeiro grande momento depois da retomada do aeroporto Salgado Filho e com toda essa programação natalina já pulsante na serra. A gente espera que isso ajude fazer com que o turista venha realmente para a Serra Gaúcha, venha para Canela. Então a gente está com uma expectativa boa. Hoje à tarde tive alguns dados em que a ocupação hoteleira está bem bacana aqui em Canela. Então assim, a gente está bem satisfeito e bem esperançoso que seja de fato a retomada que o nosso investidor tanto precisa”, destaca o secretário de turismo Gilmar Ferreira.

Além do espetáculo Christmas Celebration, a cidade contará com atrações encantadoras, como a descida do Papai Noel, do Projeto Luminata, e uma decoração de Natal especial que inclui referências a ícones internacionais, como os “Anjos de Londres” e o “Pinheiro de Nova York”. Gilmar destaca ainda a homenagem aos 200 anos da imigração alemã, que adiciona um toque cultural à decoração natalina deste ano: “A programação natalina está a pleno. Este fim de semana a gente vai ter o Celebration. Ali na praça nós temos a descida do Papai Noel, a decoração toda ela na rua. A gente tentou trabalhar esse ano numa decoração mais clean, uma decoração mais elegante. Remetendo a alguns locais do mundo, como os Anjos de Londres, o Pinheiro de Nova York. E o grande elemento que fica junto à igreja que é a homenagem aos 200 anos da imigração alemã”

A expectativa da Secretaria de Turismo é que a programação deste ano, em conjunto com a retomada do aeroporto Salgado Filho, atraia mais turistas para a cidade e contribua para fortalecer o setor hoteleiro e os investimentos na região. Gilmar conclui: “Enfim, a gente espera que tudo isso faça com que o turista realmente venha e escolha Canela como destino. Porque, como eu falei, o nosso investidor precisa disso. E eu acredito muito que o feriado vai ser a retomada disso. E com o aeroporto Salgado Filho 100% a partir de dezembro, as coisas vêm melhorando. Esperamos que as pessoas venham para Serra, venham para Canela.”

Com a programação completa do Sonho de Natal de Canela, moradores e visitantes poderão vivenciar o encanto do Natal em um ambiente festivo, seguro e culturalmente rico. O espetáculo Christmas Celebration é uma oportunidade imperdível para celebrar a magia da temporada e sentir o verdadeiro espírito natalino.

PROGRAMAÇÃO DO FINAL DE SEMANA

DIA 15/11 – às 17h – O NATAL DE ANELISE (Teatro de Bonecos)

DIA 16/11 – às 17h – O NATAL DE ANELISE (Teatro de Bonecos)

DIA 16/11 – (SÁBADO) – 19H45 – CELEBRATION

DIA 17/11 – (DOMINGO) – 17H – ORQUESTRA DEDILHARCOS

* As apresentações acontecem na Praça João Corrêa

– Casinha do Papai Noel, localizada na Praça João Corrêa, na Central de Informações, funciona de quinta a domingo, das 13h às 21h.

A Vila de Artesanato Sonho de Natal, localizada na estrutura em frente ao Multipalco, funciona diariamente das 10h às 21h.

Programação Paralela

Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel:

De 1º a 30 de novembro: Espetáculos diários, às 20h e 21h. Atenção: Descida do Papai Noel, somente dentro dos espetáculos de sextas e sábados;

De 1º a 31 de dezembro: Espetáculos completos, com a Descida do Papai Noel, todos os dias, às 20h e 21h;

De 1º a 12 de janeiro: Espetáculos diários, às 20h e 21h. Atenção: Descida do Papai Noel, somente dentro dos espetáculos de sextas e sábados.

* * Atividades executadas pelo Projeto Luminata e empresas patrocinadoras