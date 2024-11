Patram realiza atividade do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim em Canela

Na última quarta-feira, 13/11, o Soldado PM De Aquino, Instrutor de Educação Ambiental do 2° Pelotão Ambiental de Canela, realizou a 9ª aula do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim, na rede de educação do município Canela.

Com a temática da aula sobre “REGRA DOS 3 R’s” foi ministrada aula para 48 alunos do 4° e 5º ano da Escola Municipal Barão do Rio Branco.

Durante a aula os alunos puderam compreender a maneira coma utilizar essa regra no dia-a-dia, de forma a REPENSAR seus hábitos de consumo, REUTILIZAR os materiais diários e sempre que possível RECICLAR.