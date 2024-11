119,6 mil veículos passaram pelas praças de pedágio das Hortênsias no feriado da Proclamação da República

Rodovias: A EGR divulgou o balanço da operação nas estradas gaúchas durante os cinco dias de Operação

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), por meio da Gerência Operacional (Goper), divulgou o balanço da operação Proclamação da República nas rodovias administradas. Conforme o levantamento, 512,7 mil veículos passaram pelas nove praças de pedágio da EGR entre quinta (14) e segunda-feira (15/11). O fluxo foi 23% superior ao registrado em dias normais, correspondendo a 97,5 mil veículos a mais circulando pelas rodovias.

Na Serra Gaúcha, tradicional destino de turistas nesta época do ano, 58 mil veículos transitaram na região por meio da ERS-115, na praça de Três Coroas. Na ERS-235, foram 32,8 mil pela praça de pedágio de Gramado e mais 28,8 mil pela praça de pedágio de São Francisco de Paula.

A ERS-040, uma das principais vias que liga a Região Metropolitana ao Litoral Norte, teve fluxo intenso, com 107,9 mil veículos se deslocando pelo pedágio em Viamão. O acréscimo também se deve ao fato ocorrido na FreeWay, que motivou os motoristas a optarem pela ERS-040.

Na ERS-474, entre a ERS-239 e a BR-290, que interliga o Litoral Norte aos Vales do Paranhana, do Sinos, do Caí e as regiões da Serra e das Hortênsias, foram 57,2 mil veículos cruzando o pedágio em Santo Antônio da Patrulha.

Outra rodovia bastante movimentada foi a ERS-239, que liga a Região Metropolitana da Capital, os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, o Litoral e a região das Hortênsias. Segundo a Goper, 128,2 mil veículos passaram pela praça de pedágio de Campo Bom, superando em 15% a previsão inicial.

No âmbito dos serviços oferecidos pela EGR aos usuários, o resgate e socorro médico 24 horas por meio das ambulâncias prestaram 38 atendimentos médicos, enquanto os guinchos realizaram 61 socorros – com destaque para o atendimento de veículos com problemas mecânicos. Além disso, por meio dos canais de atendimento ao cliente da EGR, foram atendidas 471 ligações de usuários solicitando informações e serviços.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, as ações adotadas durante o período foram cruciais para gerenciar o incremento desse grande contingente de veículos neste feriadão. “Medidas estratégicas, como a capacitação das equipes, bem como o reforço do grupo de trabalho, somadas à experiência da EGR, foram determinantes para que pudéssemos agilizar e auxiliar a mobilidade”, explicou.

Serviços oferecidos pela EGR nas rodovias administradas:

Serviço de ambulância: Os serviços de ambulâncias abrangem 630,32 km de rodovias em 10 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

Guinchos nas rodovias: Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.

Estrutura de parada e atendimento: A EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário para gerar mais conforto para as famílias. Caso precise utilizar, procure pela equipe da EGR e faça uma boa viagem.

Pistas com identificação automática de veículos (AVI): A EGR possui pistas com AVI em cada praça de pedágio para contemplar os motoristas que possuem tag de cobrança automática.

Tráfego em Tempo Real: Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real. Para acessar, basta clicar no link https://www.egr.rs.gov.br/em-tempo-real

Texto: Ascom EGR

Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR