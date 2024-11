Não fique no “E Se”! No Senac Gramado fazer a matrícula antecipada garante um superdesconto!

O ano está acabando, e com pouco mais de dois meses para o início de um novo ciclo, é hora de planejar o futuro. Pensando nisso, o Senac Gramado está dando uma força para quem deseja transformar sua vida por meio de um curso de qualificação profissional.

A campanha de antecipação para 2025 chegou, oferecendo até 40% de desconto nas matrículas para o próximo ano. Ao antecipar sua matrícula, o aluno garante o maior desconto já oferecido pelo Senac-RS em cursos de formação e aperfeiçoamento, técnicos e idiomas. O desconto não se aplica para os cursos Técnicos EAD. A campanha é válida até o dia 10 de janeiro de 2025.

Além disso, quem se matricular pela internet utilizando o cupom VEM25 também garante o desconto. Aproveite essa oportunidade única para fazer o curso dos seus sonhos! As capacitações são focadas nas demandas do mercado de trabalho, com material didático de qualidade e professores especializados.

Em um mundo profissional cada vez mais competitivo, essa é a chance de adquirir conhecimento teórico e prático para se destacar!

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (54) 99175-2036, presencialmente no Senac Gramado, na Rua São Pedro, 663, Centro ou pelo site: www.senacrs.com.br/off.