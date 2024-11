Orquestras Sinfônica e Jovem farão show especial para celebrar os 70 anos de Gramado

Apresentação gratuita está agendada para o dia 15 de dezembro, na Rua Coberta, data que marca a emancipação política do município!

A programação especial em comemoração aos 70 anos de emancipação política do município de Gramado está praticamente formatada. Uma das atrações, marcada para o próximo dia 15 de dezembro, às 18 horas, na Rua Coberta, será um show com integrantes da Orquestra Sinfônica de Gramado e do Programa Orquestra Jovem de Gramado do Instituto Acadêmico de Música. A data que marca a emancipação oficial será celebrada com música de extrema qualidade, valorizando profissionais que representam o presente, junto com crianças e jovens que simbolizam o futuro promissor da cultura gramadense.

Idealizada em 2009 e estreando na abertura do Natal Luz de 2011, a Orquestra Sinfônica conta com total apoio da Prefeitura de Gramado e da Gramadotur. Em pouco tempo, tornou-se um marco para a música erudita e orquestral na cidade e no Estado, gerando frutos positivos como a Orquestra Jovem que atende mais de 100 crianças e jovens de forma gratuita, além de promover o Gramado In Concert, um dos mais importantes festivais de música erudita do Brasil e da América do Sul. “Vamos unir o presente e o futuro para celebrarmos juntos os 70 anos de Gramado com alegria. Nada mais justo do que valorizarmos nossos artistas, nossa cultura e nossa história nesta data tão especial”, destaca o vice-prefeito Luia Barbacovi, que está coordenando a comissão dos 70 anos de emancipação política do município junto ao Poder Executivo.

A programação completa está sendo finalizada e será divulgada nos próximos dias.