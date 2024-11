Vereador Felipe Caputo visita Posto de Saúde do Bairro São Luís e destaca sobrecarga nas equipes de saúde    

Na última semana, o vereador Felipe Caputo realizou uma visita ao Posto de Saúde do bairro São Luís, com o objetivo de acompanhar de perto a rotina e os desafios enfrentados pelas equipes de saúde da família que atuam na unidade. Durante a inspeção, o vereador constatou uma sobrecarga significativa nos profissionais de saúde, que atendem, em média, mais de 6.000 pessoas na sua área de cobertura.

Segundo Caputo, o ideal seria que cada equipe de saúde da família atendesse uma média de 3500 pessoas, metade deste número, conforme orientações técnicas do Ministério da Saúde. A sobrecarga, segundo ele, compromete a qualidade do atendimento prestado à população e sobrecarrega os profissionais, afetando tanto os usuários quanto os trabalhadores do sistema.

“É muito importante que se faça o mapeamento das áreas de cobertura para que tenhamos a condição de ampliar as equipes de saúde e fazer com que os pontos e as equipes consigam atender as demandas e consequentemente isso irá diminuir o fluxo de atendimento no nosso HCC”, afirmou o vereador.

Caputo destacou ainda que pretende levar as demandas observadas diretamente à Secretaria de Saúde e à nova gestão municipal no próximo ano. Para ele, é urgente estabelecer um planejamento estratégico que contemple a ampliação dos serviços de saúde, garantindo uma estrutura mais eficiente e humanizada.