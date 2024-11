Educação Financeira – Novembro o mês de desafios para os empresários

Caro leitor, novembro é um mês desafiador para o empresariado, o reflexo das vendas ainda é o do mês anterior e não sei se posso afirmar para todos, mas pelo menos pelo que vejo nos meus clientes de consultoria e no meu próprio comércio passou longe de um mês com bom rendimento. E agora chegou o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os nossos colaboradores.

Quando não foi possível fazer reserva financeira para esse desembolso mês a mês, ele pesa bastante, principalmente quando viemos de uma folha de pagamento, dois feriados, vale e a primeira parcela do 13º, sendo a única opção buscar recursos de terceiros.

Nesses casos que são necessários fazer empréstimo financeiro, procure analisar qual a melhor linha de crédito, pois a tendência sempre é olhar para a parcela que teoricamente cabe no caixa, pois no desespero é feito o que é preciso fazer, porém pode ser um dinheiro muito caro. Com a facilidade da portabilidade de crédito você não precisa mais ficar amarrado na mão de ninguém.

É importante que analise não apenas os juros, mas o custo efetivo total e o que mais vai vir associado a liberação do seu crédito, já ressalto que venda casada de produto financeiro é ilegal, mas uma prática recorrente dos bancos que precisam que você “tenha bom relacionamento com eles”, assim vem um consórcio, um título de capitalização, ou um seguro de vida pessoal, além é claro do seguro prestamista, que é aquele que se você deixar de pagar, o banco não sairá perdendo, apenas você.

O momento ainda é delicado, apesar do movimento dos últimos feriados o “buraco” dos meses anteriores é tão grande, que não vai fazer muito impacto no fluxo de caixa, que tende a fechar novembro ainda negativo, com a enxurrada de despesas que mencionei lá no início da nossa conversa. Por isso, invista uma hora do seu tempo para analisar esses números e definir a melhor estratégia, caso não saiba como fazer isso, estarei aqui para segurar na sua mão e lhe ajudar, garanto a você que a economia que terá fazendo isso, é infinitamente maior que o dinheiro que colocará fora e poderia fica no seu bolso ou ajudar a pagar aquela despesa atrasada que está lhe gerando juros absurdos. Tome as rédeas do seu negócio e comece a traçar um 2025 mais próspero!