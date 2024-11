Rafa Schüler apresenta Christmas Rock no Sonho de Natal

Espetáculo acontece a partir das 19h45 no Multipalco da Praça João Corrêa

No sábado, 23 de novembro, o Multipalco da Praça João Corrêa em Canela será palco de um evento imperdível: o Christmas Rock! A partir das 19h45, o cantor e compositor Rafa Schüler sobe ao palco para encantar o público com um show cheio de energia e espírito natalino.

O evento, que promete agitar a cidade, trará um repertório especial de clássicos do rock, misturados com hits natalinos que prometem dar um toque único ao clima de fim de ano. Rafa Schüler, conhecido por sua presença de palco vibrante e seu talento musical, trará um espetáculo envolvente, perfeito para toda a família.

O Christmas Rock no Multipalco é mais do que um simples show, é uma verdadeira celebração da música e da cultura natalina. O local estará decorado com luzes e elementos festivos, criando uma atmosfera aconchegante e festiva para todos os presentes.

Com entrada gratuita, a programação é uma excelente oportunidade para reunir amigos e familiares para uma noite de diversão e boas vibrações.

Empreendedores de Canela exibem seus talentos

A Praça João Corrêa também é cenário para um evento especial que valoriza a arte e o talento local. Com a participação de 17 empreendedores de Canela, a feira de artesanato oferece uma vasta gama de produtos feitos à mão, perfeitos para quem busca peças únicas e originais.

O evento é uma excelente oportunidade para conhecer e apoiar os artesãos da cidade, que trazem desde itens de decoração e acessórios até lembranças e produtos de uso cotidiano, todos com o toque artesanal que só Canela pode oferecer. Cada stand conta com produtos que refletem a criatividade e a dedicação dos empreendedores locais.

Além de fortalecer a economia criativa da cidade, a feira proporciona um ambiente descontraído e acolhedor, onde o público pode interagir diretamente com os artesãos, conhecer mais sobre o processo de criação e, claro, levar para casa uma peça exclusiva.

A Feira de Artesanato acontece diariamente das 10h às 21h na Praça João Corrêa.

A 37ª edição do Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela – Secretaria de Turismo e Cultura, com apoio da Corsan.

Foto: Rita Souza

Demais atividades



A Casinha do Papai Noel, localizada na Praça João Corrêa, na Central de Informações, funciona no mês de novembro, de quinta a domingo, das 13h às 21h.



A Vila de Artesanato Sonho de Natal, localizada na estrutura em frente ao Multipalco, funciona diariamente das 10h às 21h.



Programação Paralela

Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, do projeto Luminatta. Espetáculos diários, às 20h e 21h.

Atenção: No mês de novembro, a Descida do Papai Noel, somente dentro dos espetáculos de sextas e sábados.