Rota das Nuvens terá 30 km e vai unir Gramado, Igrejinha e Três Coroas a 800 metros acima do nível do mar

Acontece neste sábado, dia 23 de novembro, o lançamento da Rota da Nuvens, novo roteiro turístico que irá unir as cidades de Gramado, Igrejinha e Três Coroas em um trajeto com cerca de 30 km no Rio Grande do Sul.

A iniciativa é da Associação dos Moradores da Serra Grande e o lançamento oficial acontece no Paradouro das Nuvens, a partir das 16 horas, com a presença de imprensa e autoridades de todos os municípios participantes.

Durante o evento de lançamento também será feita a assinatura do Projeto de Lei que oficializa a Rota nas Nuvens no perímetro de Igrejinha. Os demais municípios também providenciarão seus projetos nas próximas semanas.

Com o apoio municipal, além da regularização, sinalização e melhorias, também será possível buscar o asfaltamento total para parte do trecho da rota que ainda não possui asfalto.

A Rota das Nuvens reunirá inicialmente cerca de 20 atrativos com foco nas belezas naturais, culturais e gastronômicas das três cidades. Restaurantes, pousadas, comércio, parques, trilhas, cascatas e vistas de tirar o fôlego da Serra Gaúcha, Vales do Panhanha, Sinos, Região Metropolitana e Litoral são alguns dos diferenciais do novo atrativo turístico gaúcho.

O nome Rota das Nuvens é relacionado ao fato de que a maioria dos empreendimentos fica localizado em uma altitude de cerca de 800 metros acima do nível do mar e com vista privilegiada. Outro diferencial é que a rota é conhecida por ser um divisor de águas. Parte das águas das chuvas e nascentes seguem para o Rio Caí e outra parte para o Rio dos Sinos.

Mais informações em: www.rotadasnuvens.com.br.