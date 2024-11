Após denúncia realizada por um pai na Tribuna do Povo na última sessão, a Câmara de Vereadores de Gramado, através do gabinete da Presidência, agendou uma reunião entre vereadores e a Secretaria Municipal da Educação com o intuito de coletar mais informações sobre o caso. O encontro foi marcado para quinta-feira, dia 28, na sede do Legislativo, com a presença do pai que expôs a situação de abuso infantil, Alessandro Müller Silveira.

Foto: Paulo Vargas/Câmara de Gramado