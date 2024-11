Semifinais da 1ª Divisão de Futebol de Campo serão disputadas no Ernestão

No próximo domingo (1), o Estádio Ernesto Volk (Ernestão), no bairro Piratini, será palco das semifinais da 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Quatro equipes se enfrentam em busca de uma vaga na grande final.



13h30 – 14 Bolachopp x Ipiranga

15h30 – 11 Canarinhos x De Melo



A comunidade gramadense está convidada a comparecer ao Ernestão para apoiar seus times favoritos. A grande final da competição está marcada para o dia 8 de dezembro, domingo, às 15h, na Vila Olímpica.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lucas Roldo, destaca a importância do campeonato para a comunidade: “O Campeonato Municipal de Futebol é muito mais do que apenas uma competição esportiva. Ele representa a união da nossa cidade, a promoção da saúde e do bem-estar, e a oportunidade para nossos jovens atletas mostrarem seus talentos. Agradeço a todos os envolvidos e convido a população para prestigiar as semifinais”.