Final de semana com atrações no Sonho de Natal de Canela

A 37ª edição do Sonho de Natal de Canela segue encantando turistas e moradores com uma programação com atrações para toda a família. Confira os destaques próximo final de semana:

Programação Principal

Sexta-feira (29/11)

19h45 – Rafa Schuller – Christmas Rock – Multipalco.

Um espetáculo vibrante que combina clássicos do rock com hits natalinos, garantindo uma noite cheia de energia e magia!

– Rafa Schuller – Christmas Rock – Multipalco. Um espetáculo vibrante que combina clássicos do rock com hits natalinos, garantindo uma noite cheia de energia e magia! Sábado (30/11)

17h – Natal de Anelise – Praça João Corrêa

Natal 19h45 – Natal Encantado – APAE – Multipalco.

Uma apresentação emocionante preparada pelos talentosos alunos da APAE de Canela, celebrando o espírito natalino com arte e inclusão.

Atrações Diárias

Feira de Artesanato

Praça João Corrêa

Das 10h às 21h

Descubra lindos produtos artesanais que refletem a criatividade e o talento local, perfeitos para presentes ou recordações.

Praça João Corrêa Descubra lindos produtos artesanais que refletem a criatividade e o talento local, perfeitos para presentes ou recordações. Casinha do Papai Noel

Praça João Corrêa (Central de Informações)

Das 13h às 21h (quinta a domingo).

Um espaço mágico onde crianças e adultos podem interagir com o bom velhinho em um ambiente encantador.

Programação Paralela

Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel

Catedral de Pedra

Espetáculos diários às 20h e 21h.

Atenção: Em novembro, a emocionante Descida do Papai Noel acontece exclusivamente durante os espetáculos de sextas e sábados.

O Sonho de Natal de Canela é promovido pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, com o apoio da Corsan.