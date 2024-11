Provador Black Bull promove bate-papo com Carolina Pedroso

O Provador Black Bull é uma iniciativa da marca de moda em couro de Gramado, que busca destacar o cotidiano de mulheres autênticas. Neste segundo episódio, a convidada foi a corretora de imóveis Carolina Pedroso, que se juntou à profissional de relações públicas da marca, Renata Willrich, para um bate-papo único.

Na conversa, Carolina e Renata compartilharam insights sobre o estilo de vida de Carol, discutindo suas preferências e rotina. Carol é apaixonada pela área imobiliária, esposa de Marco Tondolo, apaixonada por vinhos e viagens e sócia proprietária da Mapa do Imóvel. Esse bate-papo foi fundamental para selecionar as peças que mais combinavam com sua personalidade. Após a troca de ideias, as roupas foram escolhidas para o provador, assegurando que cada peça refletisse o lifestyle de Carol Pedroso.

O ambiente da loja ofereceu o cenário ideal para essa interação e experimentação de roupas, tornando a vivência ainda mais marcante. As peças escolhidas, exclusivas em couro Black Bull, possuem modelagens pensadas estrategicamente para garantir um caimento impecável e valorizar a silhueta feminina. O resultado foi uma tarde descontraída e divertida, onde a moda se conectou com a autenticidade.

Você pode conferir a experiência completa no YouTube (https://youtu.be/Hf7CkG2yWsE?si=U9d1COf1p_NdlfBj) e ficar por dentro das novidades no @blackbullstore. Venha se inspirar e ver como as peças da Black Bull podem complementar o seu estilo!

Informações para a imprensa: Renata Willrich, relações públicas

Fotos e vídeo: Usina Comunicação Digital