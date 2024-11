Folha comemora recordes de visualização em conteúdos esportivos e jornalísticos

Expectadores consomem esporte e jornalismo local em suas televisões smart

A pesquisa “Video Metrix Media Trend”, feita pela Comscore, aponta o YouTube como plataforma de mídia social com mais audiência mensal no Brasil — à frente do Facebook, Messenger, Instagram, Kwai, LinkedIn, TikTok, Pinterest e X (Twitter). A pesquisa foi publicada na Revista Forbes.

Segundo Aline Moda, diretora de agências do Google Brasil, o crescimento do mercado de TVs conectadas, ou smart TVs, foi decisivo para o aumento de usuários. “92% das TVs vendidas foram smart TVs. No Brasil, mais de 75 milhões de pessoas assistem ao Youtube por meio da televisão conectada, o que muda completamente o consumo de mídia no país”.

A transmissão esportiva também é uma potência para a plataforma. Durante os jogos olímpicos de 2024, a CazéTV, principal representante do segmento, acumulou mais de 750 milhões de visualizações e 43 milhões de usuários únicos ao vivo.

Patrícia Muratori, diretora do YouTube para América Latina, reafirma o compromisso da empresa com o esporte e anuncia que o canal do influenciador Casimiro Miguel irá “transmitir o Brasileirão Série A [campeonato brasileiro de futebol] em 2025, 2026 e 2027”.

Impacto no consumo de conteúdo de vídeo local

A Folha de Canela é pioneira na transmissão ao vivo em vídeo na Região. O diretor da Folha, jornalista Francisco Rocha, lembra que nas eleições de 2016, a empresa já realizou debates ao vivo transmitidos pela internet.

“Hoje, as pessoas assistem o conteúdo local em sua SmarTv. É televisão mesmo! Sentimos isso no esporte e nos programas jornalísticos”, disse Rocha.

“A diferença é a duração da visualização”, explica o jornalista. “Há uma falsa crença de que o Facebook alcança mais visualizações, no entanto, isso se deve muito devido a função autoplay do Facebook, no feed, em que a pessoa vai rolando o conteúdo. Além disso, ao contrário do YouTube, que só considera a visualização após 30 segundos, no Facebook ela é contada aos 3 segundos”.

“É como se o Facebook fosse a fachada da sua loja, em que as pessoas passam na frente e veem a placa e o YouTube é a sua loja, onde a pessoa entra e vê os produtos na prateleira”.

Recorde de aparelhos conectados

O esporte tem sido o carro chefe dos conteúdos em vídeo do Portal da Folha TV, pelo YouTube. Nos últimos 28 dias, foram mais de 4,2 mil horas de exibição do conteúdo do canal.

Os jogos de volta das semifinais da 1ª Divisão de Futsal de Canela bateram pico de 600 aparelhos conectados, com 2,4 mil visualizações em menos de 24 horas e mais de 934 horas de exibição, uma vez que a duração média de visualização de cada expectador foi de 30 minutos.

No jornalismo, o recorde foi do debate entre os candidatos a prefeito de Canela, realizado em 21 de agosto, com pico de 1700 aparelhos conectados e mais de 15 mil horas de exibição.

“A Folha vem investindo em novos equipamentos e treinamentos, sempre atenta ao que há de novo em transmissão ao vivo, para proporcionar sempre uma grande experiência ao nosso expectador e temos muitas novidades para 2025”, finalizou Rocha.