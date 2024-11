Prefeito eleito de Canela, Gilberto Cezar, anuncia Ismael Viezze como secretário de Gestão Pública

O prefeito eleito de Canela, Gilberto Cezar, confirmou nesta sexta-feira a indicação de Ismael Viezze como secretário de Gestão Pública para a próxima administração. Com mais de 25 anos de experiência em gestão estratégica, turismo e desenvolvimento de projetos públicos e privados, Viezze traz um perfil técnico e dinâmico para liderar a pasta, que terá um papel central na modernização e eficiência administrativa do município.

Gilberto Cezar destacou a escolha de Viezze como parte de um compromisso de priorizar a eficiência e inovação na gestão pública. “Ismael é um profissional extremamente qualificado e com ampla experiência, terá como missão gerenciar projetos e criar soluções que integram o setor público e privado. Sua trajetória reflete exatamente o que buscamos para transformar a administração municipal e entregar melhores resultados para a comunidade de Canela”, afirmou o prefeito eleito.

Em sua nova função, Viezze será responsável por implementar iniciativas de modernização administrativa, potencializar a área de inovação e tecnologia, fortalecer a transparência e promover a eficiência nos processos internos da prefeitura. “Recebo essa nomeação com muita honra e responsabilidade. Meu compromisso é trabalhar pela construção de uma gestão pública mais ágil, inovadora e alinhada às necessidades da população de Canela. Estou motivado para contribuir com meu conhecimento e experiência em benefício da nossa cidade”, declarou Ismael Viezze.

A posse do novo secretário está prevista para janeiro, junto com a equipe completa da nova administração.

SOBRE ISMAEL VIEZZE

Turismólogo e consultor com ampla experiência em planejamento, gestão e desenvolvimento turístico desde 1998. É bacharel em Turismo pela Universidade de Caxias do Sul, com especializações em Gerenciamento do Desenvolvimento Turístico e Coordenação de Dinâmicas dos Grupos. Ja participou da gestão e prestou consultoria de instalação a empreendimentos e empresas especializadas em Turismo de Aventura, Ecoturismo e Turismo de Natureza, e atua como consultor executivo da ACIC e consultor especialista para SEBRAE/MG e SEBRAE/RS, desenvolvendo projetos voltados para inovação regional e fortalecimento do turismo sustentável.

Com forte atuação em governança colaborativa e planejamento estratégico, também se destacou como técnico do SEBRAE/RS e assessor técnico da Prefeitura de Canela. Participou de missão técnica na Espanha representando o setor público e é reconhecido pelo trabalho voluntário em entidades como ACIC e Escoteiros do Brasil, tendo recebido a Medalha Bons Serviços Ouro. Suas competências abrangem a gestão de projetos, desenvolvimento sustentável e liderança de equipes no setor turístico.

Texto e foto: Divulgação