Adutora rompida e deslizamentos continuam preocupando autoridades em Canela

Na noite de ontem (1º/12), por volta das 20h40, novos deslizamentos de terra ocasionaram o rompimento total da adutora que abastece a usina do Canastra. Como consequência, o reservatório da CEEE ficou vazio, e a captação de água foi suspensa. Apesar do impacto no abastecimento hídrico, a CEEE-G, responsável pela geração de energia e de propriedade da CSN, informou que não há riscos à população nem prejuízo no fornecimento de energia elétrica.

Durante a manhã, equipes da Defesa Civil Municipal e Estadual, com o Corpo de Bombeiros Militar, realizaram vistorias no local utilizando drones para capturar novas imagens. Segundo os relatórios preliminares, o terreno ainda apresenta movimentação constante, e novos focos de deslizamentos foram identificados, inclusive distantes da adutora. A previsão é de que novos deslizamentos possam ocorrer nas próximas horas.



Estradas interditadas e orientação à população.

A estrada do Monjolo à Linha São Paulo e da via que liga a Usina de Bugres à RS-235, nas proximidades da Aldeia Indígena Tekoá Kurity permanecem interditadas, e a Defesa Civil reforça o apelo para que moradores e curiosos não tentem acessar a área devido aos riscos. O coordenador da Defesa Civil, Marcelo Fogaça Rodrigues destacou que foram registrados atos irresponsáveis, como o furto de cones de isolamento durante a noite e motociclistas atravessando o local, expondo-se a graves perigos.



Medidas preventivas para moradores da região.

Nas proximidades dos deslizamentos, às margens do rio, três famílias foram diretamente impactadas. Duas delas já deixaram suas residências na tarde de ontem, e a terceira foi orientada a evacuar o local nesta manhã como medida de precaução. A Defesa Civil reforça que todas as ações visam preservar vidas diante da instabilidade do terreno.

As autoridades continuam monitorando a situação e trabalhando para minimizar os impactos causados pelos deslizamentos, enquanto alertam a comunidade para seguir as orientações e evitar transitar por áreas de risco.