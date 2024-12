Quem perdeu o espetáculo “Natal Encantado, Sons do Brasil” terá mais uma oportunidade no dia 21 de dezembro a atração volta ao Multipalco da Praça João Corrêa.

Alunos da APAE dão um show no palco do Sonho de Natal Em uma apresentação emocionante que encantou a comunidade de Canela, os alunos da APAE subiram ao palco do Sonho de Natal na noite de sábado (30/11). Demonstrando talento, dedicação e muito amor pela arte, os participantes protagonizaram um espetáculo cheio de magia e inclusão, arrancando aplausos e sorrisos do público presente.

A apresentação foi composta por números de dança, teatro e música, especialmente preparados para a ocasião. Cada detalhe, desde os figurinos coloridos até as coreografias bem executadas, refletiu o empenho e o entusiasmo dos alunos e da equipe pedagógica da instituição.



Para o secretário de Turismo, Gilmar Ferreira, o momento representa muito mais do que um show. “É uma oportunidade de mostrar o potencial dos alunos e reforçar a importância da inclusão. O Sonho de Natal deu uma grande oportunidade de mostrar que todos têm espaço para brilhar”, destacou.



O evento, parte da programação oficial do Natal em Canela, reafirma o compromisso do município com a valorização da diversidade e da acessibilidade. “A participação da APAE no Sonho de Natal é uma demonstração de que a arte é para todos. Foi lindo vê-los emocionando o público com tanto carisma e talento.” finalizou Gilmar.



Familiares, amigos e moradores da cidade lotaram o espaço para prestigiar a apresentação. Os protagonistas do espetáculo, crianças Dominique, Yasmin e Benjamin se emocionaram com os aplausos: “Foi muito divertido! Ensaiamos bastante e foi um dia inesquecível.”



A participação da APAE no Sonho de Natal é um dos destaques da programação que se estenderá até 12 de janeiro, trazendo ainda mais momentos de celebração e união para a comunidade de Canela.

RAFA SCHÜLER INTERAGIU COM O PÚBLICO

Na noite de sexta-feira, 29 de dezembro, o Multipalco da Praça João Corrêa foi palco de um espetáculo inesquecível no Sonho de Natal de Canela. O cantor e compositor Rafa Schüler apresentou o show “Christmas Rock”, que contou com a participação especial da talentosa cantora Dani Ravizzoni.

A parceria entre os artistas trouxe ainda mais brilho ao evento, com uma fusão emocionante de clássicos do rock e canções natalinas. A performance de Dani Ravizzoni cativou o público. A cantora, conhecida por sua voz potente e carisma, foi ovacionada ao interpretar sucessos que emocionaram moradores e turistas.

Rafa Schüler não apenas performou, mas também interagiu intensamente com o público, transformando a noite em uma verdadeira celebração. Em vários momentos, desceu do palco para se conectar com a plateia, convidando crianças e famílias para participar do espetáculo. “É sempre especial tocar aqui em Canela. A energia desse público é contagiante e torna cada apresentação única,” destacou o artista.

“É uma honra estar aqui, celebrando a magia do Natal ao lado desse público maravilhoso e de um artista tão incrível como o Rafa,” comentou Dani Ravizzoni.

A noite foi marcada por uma atmosfera mágica, reforçada pelas luzes e decoração natalina que transformaram a Praça João Corrêa em um verdadeiro cenário de sonhos.

O Sonho de Natal, que segue encantando a todos com sua programação diversificada, é uma realização da Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, com o apoio da Corsan. As apresentações continuam até o encerramento do evento, dia 12 de janeiro, proporcionando arte, música e a magia do Natal na Serra Gaúcha.

Demais atividades

DIA 07/12

17h – O Natal de Anelise na Praça João Corrêa

19h45- ORQUESTRA TEUTÔNIA. Multipalco.

DIA 14/12 – 19h45 – CELEBRATION. Multipalco.

DIA 21/12 – 19h45 – NATAL ENCANTADO – APAE. Multipalco.

DIA 28/12 – 10h às 17h – Apresentações locais, de hora em hora, em vários pontos centrais da cidade.

18h – Concerto de Gaiteiros de Canela.

19h – Os Serranos.

A Casinha do Papai Noel, localizada na Praça João Corrêa, na Central de Informações, funciona diariamente das 13h às 21h. Nos dias 24 e 25 – das 10h às 16h.

A Vila de Artesanato Sonho de Natal, localizada na estrutura em frente ao Multipalco, funcionará de terça a domingo das 10h às 21h

CONTOS DA CATEDRAL: O SEGREDO DO VELHO NOEL

Até 31 de dezembro: Espetáculos completos, com a Descida do Papai Noel, todos os dias, às 20h e 21h;

* De 1º a 12 de janeiro: Espetáculos diários, às 20h e 21h. Atenção: Descida do Papai Noel, somente dentro dos espetáculos de sextas e sábados.

Todos os espetáculos serão GRATUITOS e terão a duração de 15 minutos.