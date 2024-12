Nasce o Tchê Noel, o anfitrião do Natal Gaudério, em São Francisco de Paula

Personagem ganha vida incorporando traços da cultura gaúcha e reforçando a conexão com as nossas raízes

No último sábado, São Francisco de Paula deu início ao Natal Gaudério, uma celebração que une a magia do Natal à rica tradição gaúcha. O lançamento aconteceu no palco do Paralelo Festival, com uma programação especial que encantou o público presente. A estreia contou com a apresentação inédita do Tchê Noel, a versão gaudéria do Papai Noel, acompanhada de um espetáculo de dança repleto e de uma banda que trouxe o clima natalino com canções clássicas do período.

A programação do Natal Gaudério segue até o dia 5 de janeiro, com 49 espetáculos musicais gratuitos, realizados aos finais de semana, sempre aos sábados e domingos, em dois dos locais mais emblemáticos da cidade: a Avenida Julio de Castilhos e o Lago São Bernardo. Os eventos prometem transformar a cidade em um verdadeiro palco a céu aberto, celebrando o espírito natalino.

A grande novidade deste ano é o Tchê Noel, um personagem exclusivo que será o anfitrião das festividades. Irmão gêmeo do Papai Noel, ele traz uma nova perspectiva para o símbolo natalino, incorporando traços da cultura gaúcha e reforçando a conexão com as raízes da região. Sua história, contada por meio de painéis decorativos espalhados pela cidade, é uma atração à parte, convidando visitantes a conhecerem mais sobre essa figura encantadora.

Além das apresentações, São Francisco de Paula está completamente decorada para viver a magia do Natal. A iluminação especial e os detalhes cuidadosamente preparados tornam cada canto da cidade um convite ao encantamento e à celebração.