Unidos Futsal conquista o título da 1ª Divisão de Futsal de Gramado

Em uma emocionante final disputada na noite de sexta-feira (29), no Ginásio Perinão, o Unidos Futsal conquistou o título da 1ª Divisão de Futsal de Gramado. Após perder o primeiro jogo para o Hawai, a equipe precisava vencer no tempo normal para levar a partida para a prorrogação. E assim foi feito. Com uma grande atuação, o Unidos Futsal venceu o Hawai por 4 a 0, garantindo a ida para a prorrogação.

Na prorrogação, o Unidos Futsal continuou dominando a partida, fazendo 2 a 0, selando a vitória e conquistando o título de campeão. O destaque da final ficou por conta do goleiro Vitor Hugo Borges Cardoso, que além de fazer grandes defesas, marcou dois gols.

Destaques da competição:

• Goleador: Renan Guilherme Cardoso (Unidos Futsal)

• Goleiro menos vazado: Vitor Hugo Borges Cardoso (Unidos Futsal)

• Atleta revelação : Luis Felipe Mello (Atlético Daqui)

• Atleta destaque: Anderson Rodrigues da Silva (Hawai)