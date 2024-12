Âncora em vantagem na decisão da 1ª Divisão de Futsal em Canela

Equipe bateu o Bola 8 por 5 x 2 na noite da última segunda (02)

A vantagem é do Âncora. A equipe liderada por Willian Dresch venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Municipal de Futsal da 1ª Divisão de Canela, na noite desta segunda (02), por 5 x 2, sobre o atual campeão Bola 8.

O Bola 8 tinha desfalques importantes para esta partida, tais como João Viana, lesionado, e Mateuzinho, suspenso após a expulsão na semifinal contra o JA.

Já o âncora não contou apenas com Flexa, mas tinha Willian Dresch, Gui Soares e Dodinha em quadra. O primeiro gol saiu cedo, obrigando o Bola 8 a jogar mais aberto, desta forma, o Âncora ampliou. O Bola 8 descontou com Danrlei (duas vezes), fechando a primeira etapa em 2 x 2.

No segundo tempo houve, ainda, a expulsão de Mateus Lima, do Bola 8. Logo depois o Âncora ampliou, dando números finais à partida: 5 x 2.

Gui Soares, Dresch, Dodinha e Dani (2) marcaram para o Âncora.

Agora, resta ao Bola 8 vencer a partida de volta para forçar a decisão por pênaltis. Empate ou vitória do Âncora dá ao time comandado por Valdeci Leite o título inédito da 1ª divisão de Futsal de Canela.

Transmissão ao vivo

O segundo jogo da final acontece nesta quinta (5), a partir das 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila. A Folha de Canela anuncia transmissão ao vivo da final pelo seu canal Portal da Folha TV, no YouTube, pelo link https://www.youtube.com/live/MzP3x91q3uE

Prêmios para a equipe campeã e destaque da final

Em parceria com a Origynal Moda Esporte, o Portal da Folha vai presentear a equipe campeã com uma bola Penalty S11 e o destaque da partida com uma Penalty 500.

O destaque da final é escolhido em conjunto com votos do DMEL, da equipe de transmissão da Folha e com os votos do chat ao vivo.

Problemas na transmissão do 1º jogo

Em razão do temporal que atingiu a região, na madrugada de domingo para segunda (2), a conexão com a internet ficou instável durante todo o dia. Diversos esforços aconteceram para que a partida não fosse completa ao ar, em razão dificuldades técnicas.

Nesta terça, o fornecimento de internet normalizou, o que viabilizará a transmissão desta quinta.