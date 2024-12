Festival QuiltBrasil volta a acontecer em Gramado e terá a 28ª edição em abril de 2025

O Festival Internacional de Quilt e Patchwork da QuiltBrasil confirma a realização de sua 28ª edição, superando desafios e reafirmando o compromisso de promover e exaltar a arte milenar do quilt e do patchwork, que une e inspira milhares de pessoas no Brasil.

Desde sua criação, em 1998, o Festival se tornou uma vitrine dessa arte, sendo o pioneiro a reunir apaixonados por trabalhos têxteis em um espaço de integração, aprendizado e troca de experiências.

Com o passar das edições, o evento se consolidou como o maior e mais completo do Brasil, com palestras, cursos, feiras, mostras e competições, além do fortalecimento da economia criativa, envolvendo artistas, artesãs, lojistas, fabricantes e toda a cadeia produtiva do setor.

Para chegar à 28ª edição, o evento superou as adversidades. Durante a pandemia, o festival se reinventou no formato virtual, mantendo a conexão com seu público. Em 2022, devido ao fechamento da FAURGS em Gramado, o Festival encontrou em Nova Petrópolis um novo palco, com o apoio da Prefeitura local. Em 2024, o Festival enfrentou mais um desafio: a crise climática que impactou gravemente o Rio Grande do Sul, impossibilitando a realização do evento presencial.

Mas, mesmo diante das adversidades, a paixão pela arte têxtil manteve a organização firme em seu propósito e a organização do Festival Internacional de Quilt e Patchwork confirma que o evento está de volta a Gramado em 2025. O festival internacional será realizado de 09 a 12 de abril.

O evento já tem a confirmação da participação de mestres renomados do Brasil e Argentina, ensinando técnicas diferenciadas. São eles: Adriana Sleutje, Ana Helena Barbosa de Abreu, Ataíde Depizzol Jr, Cecília Koppman, Deolinda Moraes, Estela Mota, Fábia Diniz, Janete Fontineli, Karin Dolores Galvão, Pat Muller, Sandra Calegari, Sarah Luise Kaminski e Silvia Campagna.

Outra novidade será a ROTA DO QUILT, um roteiro entre o Centro de Cultura e a Expogramado com mostras que oferecem um panorama da produção, técnica e criativa do patchwork, do quilt e da arte têxtil, totalizando cerca de 300 peças em exposição.

“Gramado volta a ser o coração pulsante do quilt e do patchwork no Brasil, reafirmando o papel do Festival como palco central de criatividade, cultura e economia colaborativa”, destacam os organizadores.

Mais informações em www.quilbrasil.com.br e @quiltbrasil no instagram.

O Festival Internacional de Quilt e Patchwork é uma realização da QuiltBrasil Eventos e tem o apoio e participação da Prefeitura de Gramado e do Centro Municipal de Cultura de Gramado.

SERVIÇO

Festival Internacional de Quilt e Patchwork da QuiltBrasil

09 a 12 de abril de 2025

Gramado/RS

Informações em www.quilbrasil.com.br e @quiltbrasil