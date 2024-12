1º Divulgando Gramado em Arte e Poesia da ACAVG: Exposição na Assembleia Legislativa do RS

De 2 a 6 de dezembro de 2024, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul se transforma em um espaço de celebração artística e literária com o 1º Divulgando Gramado em Arte e Poesia da ACAVG. O evento, promovido pela Associação Cultural Artes Visuais de Gramado (ACAVG), tem como objetivo expandir os horizontes culturais da cidade, destacando talentos locais e promovendo o intercâmbio artístico além das fronteiras da região das Hortênsias.

A exposição reúne obras de renomados artistas plásticos gramadenses, como Ricardo Veras, Lourdes Abreu, Mara Luci Costa Fahrion, Marco Celso Huffell Viola, Rosangela Teixeira, Neusa Santarossa e Juliana Faber, todos integrantes da ACAVG. As peças artísticas dialogam com poemas escritos pelos próprios expositores, criando uma experiência sensorial que une artes visuais e literatura.

CULTURA ALÉM DAS FRONTEIRAS

Gramado, reconhecida como um dos maiores polos culturais e artísticos do Rio Grande do Sul, demonstra sua força criativa por meio deste projeto que, além de exibir o talento dos artistas, promove o intercâmbio cultural, ampliando a visibilidade da cidade no cenário nacional.

O evento é realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), reforçando a importância do apoio público à cultura. “Essa iniciativa não apenas valoriza os artistas locais, mas também inspira novos talentos e consolida Gramado como referência na produção cultural e artística do Brasil”, destacam os organizadores.

Serviço:

O quê: 1º Divulgando Gramado em Arte e Poesia da ACAVG

Quando: 2 a 6 de dezembro de 2024

Onde: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Contato: Ricardo Veras (54 99160-0714) | Lourdes Abreu (54 99978-3619)

A visitação é gratuita, proporcionando ao público uma oportunidade única de apreciar a riqueza cultural de Gramado e sua contribuição para a arte no estado e no país.

Projeto realizado com recursos da lei complementar nº 195/2022 (lei Paulo Gustavo)



Fotos: Divulgação