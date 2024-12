Gramado Cineclube anuncia os últimos filmes do ano. A sessão gratuita é no Cine Joaquina neste fim de semana.

Gramado recebe no próximo sábado e domingo a derradeira sessão de cinema ao ar livre de 2024. Como de costume, o Gramado Cineclube exibe obras premiadas e instigantes, sempre seguidas de debates. Neste ano, em 6 meses de projeto, foram apresentados 10 longas e 12 curtas-metragens, todos em locais com entrada franca, a maioria em bairros da cidade. A média de público superou as expectativas: cerca de 30 pessoas por sessão, o que enriqueceu os debates após os filmes.

Programação:

Sábado, 07/12:

Amantes Eternos (2013, 124 min de duração), longa-metragem cult do norte-americano Jim Jarmusch, narra a história de amor e de reencontro entre os vampiros Adam, um músico que está deprimido e cansado com o rumo que a sociedade tomou, e Eve. O romance deles, que já dura séculos, é perturbado pela chegada de sua incontrolável irmã mais nova. Classificação indicativa: 14 anos



Domingo, 08/12:

O Fantástico Sr. Raposo (2009, 88 minutos), longa em animação do cultuado Wes Anderson. Após 12 anos de felicidade bucólica, o Sr. Raposo descumpre a promessa que fez à esposa e invade as fazendas dos vizinhos. Ceder aos seus instintos animais coloca em perigo não somente o seu casamento, mas também a vida de sua família e amigos. Classificação: 10 anos



Ambas as sessões acontecem às 19h no Cine Joaquina (CMC Arno Michaelsen, junto ao Lago Joaquina Rita Bier). São abertas ao público e, após os filmes, é realizado debate conduzido pelos cineclubistas e convidados.

Importante: em caso de chuva, as sessões serão mantidas, transferidas para o Atelier, que fica logo em frente ao Cine Joaquina, dentro do complexo do Centro de Cultura/Vila Joaquina.



O Gramado Cineclube está sendo realizado com recurso da Lei Paulo Gustavo de Gramado –Ação de Cinema Itinerante. Apoio: Prefeitura de Gramado, Palácio do Kikito, Epuã Produções e Rádio do Canella. Realização: Vó Zezé e Ministério da Cultura/Governo Federal.