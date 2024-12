Projeto do trem que ligará POA a Gramado foi entregue ao Governo do Estado

Vice-prefeito Luia Barbacovi, o secretário de Inovação, Ike Koetz e o secretário de Governança, Germano Junges, representaram o Poder Executivo gramadense no ato!

O vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi, o secretário de Inovação, Ike Koetz e o secretário de Governança, Germano Junges, cumpriram agenda na capital dos gaúchos nesta semana, oportunidade em que participaram do ato que marca uma nova fase do projeto do trem que ligará Porto Alegre a Gramado. Na quarta-feira (4), a Sultrens, empresa criada em consórcio entre RG2E Engenharia Consultiva, STE Engenharia e BF Capital, apresentou ao Governo do Estado o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA).

O próximo passo é a análise interna da proposta, que será realizada pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), com o intuito de verificar se o texto segue todas as normativas técnicas. O vice-prefeito Luia Barbacovi está otimista com a proposta. “Essa iniciativa vai fomentar o turismo em Gramado, na Região das Hortênsias e na Serra Gaúcha como um todo. Além de ser um resgate histórico, a retomada de uma linha férrea deve atrair novos investimentos, gerando empregos e renda”, avalia Luia.

Rota sobre trilhos

Para ter mais uma alternativa de deslocamento para um dos principais destinos turísticos no Estado, o trem deve percorrer os 84 quilômetros que separam os dois municípios a uma velocidade de 130 km por hora, totalizando um pouco mais de uma hora de viagem. A ideia inicial é ter um percurso direto, sem paradas, partindo do Aeroporto Salgado Filho, atendendo especialmente os turistas que chegam ao Estado.