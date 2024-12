Venha conhecer: Escola Aberta Senac Gramado

Que tal aprender a fazer alfajores natalinos, criar um currículo atrativo e receber orientação profissional — tudo gratuitamente? Essa oportunidade especial acontece no sábado, 14 de dezembro, das 9h às 15h, no Senac Gramado, que estará de portas abertas para toda a comunidade.

Os visitantes poderão explorar os espaços da escola, conhecer os cursos oferecidos e participar de uma programação repleta de atividades gratuitas. Confira o que preparamos para você:

Oficina de Decoração de Alfajor Natalino

Uma atividade deliciosa e criativa para entrar no clima natalino e personalizar seu próprio alfajor.

Orientação Profissional – Bússola de Profissões

Descubra o caminho certo para sua carreira com o apoio dos nossos especialistas.

Elaboração de Currículo

Receba orientação personalizada para criar um currículo profissional e atrativo.

Tira-dúvidas sobre o Programa Jovem Aprendiz

Saiba tudo sobre como ingressar no mercado de trabalho e aproveitar essa oportunidade única.

Confecção de Carteirinha de Comerciário

Garanta a sua carteirinha e aproveite os benefícios exclusivos para comerciários.

Tira-dúvidas sobre Cursos Técnicos EAD

Entenda como funcionam as aulas a distância, conheça os cursos disponíveis e descubra as vantagens para sua formação.

Realização de Matrículas com Descontos Especiais

Garanta sua vaga em cursos presenciais com até 40% de desconto na campanha de antecipação. Invista no seu futuro profissional com os cursos do Senac.

“Convidamos toda a comunidade para conhecer nossa escola, nossos cursos e aproveitar as atividades gratuitas preparadas especialmente para esse dia. Venha nos visitar, participe das oficinas e descubra tudo o que o Senac Gramado tem a oferecer. Esperamos por você e sua família!” convida a diretora Daniela Barbosa.

Serviço