Gramado recebe novo caminhão para o Corpo de Bombeiros

Secretário de Trânsito, Tiago Procópio e o comandante da corporação, capitão Pedro Henrique Costa Sanhudo, participaram da solenidade realizada pelo Governo do Estado!

Gramado foi uma das cidades contempladas pelo Governo do Estado para receber um novo veículo para o Corpo de Bombeiros. A solenidade de entrega das 36 viaturas foi realizada na última sexta-feira (6), em Canoas, contando com a participação do governador Eduardo Leite. Estiveram presentes no ato o secretário de Trânsito do município, Tiago Procópio e o comandante da corporação em Gramado, capitão Pedro Henrique Costa Sanhudo, que receberam as chaves do caminhão autobomba tanque diretamente das mãos do governador.

Com capacidade para receber até 5.000 litros de água e equipado com mangueiras, extintores de incêndio, ferramentas de sapa e arrombamento, além de esguichos e outros dispositivos, o veículo será fundamental para auxiliar os bombeiros nos atendimentos de ocorrências. “É essencial no combate a incêndios, nas buscas e salvamentos e na proteção ao patrimônio, garantindo ainda mais eficiência e agilidade no atendimento às missões”, projeta o capitão Sanhudo. “A Administração Municipal, liderada pelo prefeito Nestor Tissot, tem o compromisso contínuo de melhorar a estrutura e a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros de Gramado. São profissionais dedicados, que salvam vidas, e terão sempre o nosso apoio”, afirma o secretário Tiago Procópio.