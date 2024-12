Prefeito em exercício parabeniza medalhista Mundial de Jiu-Jitsu

Jefferson de Oliveira recebeu o campeão César Aguiar Velho em seu gabinete



O Prefeito em exercício de Canela, Jefferson de Oliveira, recebeu na semana passada, o professor de jiu-jitsu César Aguiar Velho, em uma homenagem especial no gabinete da Prefeitura. César, que atua como professor de jiu-jitsu infantil e adulto no Centro Social Padre Franco, conquistou recentemente a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 21 e 24 de novembro.

Durante o encontro, Jefferson destacou o orgulho que a conquista de César representa para Canela. “O esforço, a dedicação e a superação de desafios que o César demonstrou são uma inspiração para todos nós, especialmente para as crianças e jovens que ele treina e motiva diariamente. Essa medalha é motivo de orgulho para nossa cidade e reforça o poder transformador do esporte”, afirmou o prefeito.

Uma Conquista Dedicada à Comunidade

César Aguiar Velho expressou sua gratidão pela recepção e ressaltou que a vitória no campeonato mundial é fruto de anos de trabalho e apoio da comunidade de Canela. “O que mais me motiva é poder retribuir à nossa cidade, ajudando crianças e jovens a desenvolverem disciplina, confiança e respeito através do jiu-jitsu. Essa medalha é de todos que acreditam no esporte como uma ferramenta de transformação”, declarou o professor.

Compromisso com o Esporte e a Inclusão

O Centro Social Padre Franco, onde César ministra aulas, é reconhecido por oferecer atividades que promovem inclusão e desenvolvimento para crianças, adolescentes e adultos. A atuação de César tem impactado positivamente a vida de muitos alunos, que encontram no esporte uma oportunidade de crescimento pessoal e comunitário.

A Prefeitura de Canela reafirmou, durante a homenagem, o compromisso de apoiar iniciativas que valorizem o esporte e a cultura local, reforçando a importância de projetos sociais como os realizados no Centro Padre Franco.