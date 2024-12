Nova ponte sobre o Rio Caí que liga Caxias à Nova Petrópolis deve ser entregue ainda em dezembro

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, e o vice-prefeito Martim Wissmann foram informados de que a nova ponte da BR-116 sobre o Rio Caí que faz ligação com Caxias do Sul será concluída ainda em dezembro de 2024. A informação foi confirmada pelo Ministério dos Transportes, responsável pela construção da nova estrutura através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Na manhã de sexta-feira, 6 de dezembro, o prefeito de Nova Petrópolis Jorge Darlei Wolf e o vice-prefeito Martim Wissmann visitaram o local da nova ponte para verificar o progresso das obras. O prefeito mencionou essa visita em conversa com a reportagem da Rádio Caxias.

Segundo o Ministério dos Transportes, em breve será divulgada a data oficial de entrega da nova ponte, com a possibilidade da presença do ministro Renan Filho na cerimônia.

A antiga ponte foi danificada durante a cheia do Rio Caí em maio de 2024. Em 4 de junho, o ministro Renan Filho esteve no local e deu início às obras para a construção da nova ponte. Poucas semanas depois, a ponte antiga foi demolida.

Embora o contrato firmado em 4 de junho estabeleça um prazo de oito meses para conclusão da obra, foi assegurado que o serviço será realizado em um período mais curto.

A nova ponte tem 180 metros de comprimento e foi construída um metro acima da altura da antiga. Com menos pilares na água, estes são mais estreitos e longos, proporcionando uma sustentação mais profunda. Além disso, a estrutura é mais larga, permitindo a passagem de pedestres.

Fonte: Rádio Caxias.