360 Graus | Gilberto Cezar vem cumprindo a promessa da mudança de fotografia do primeiro escalão da Prefeitura de Canela

Mas, e sempre há um mas em tudo, algumas melancias precisam ser acomodadas no andar da carruagem

“Nós somos a mudança”, diziam os então candidatos Gilberto Cezar e Tolão, durante a campanha eleitoral deste ano. No entanto, olhávamos para o entorno da cabeça de chapa e víamos algumas figurinhas repetidas, aquelas que já tinham até as pontas dobradinhas de tanto ir para o tapa do bafo.

Confesso que olhava para aquele cenário prometido, de mudança, com alguma incredulidade. Abaixo faço uma análise do que vem pela frente. Em tempo, fora desta coluna, deixo a área do Esporte, que ganhará uma publicação especial, um pouquito mais a frente.

A primeira mudança veio já na fotografia da Câmara de Vereadores. Grazi Hoffmann, Rodrigo Rodrigues, Lucas Dias, Nene Abreu e Cabo Antônio, são 5 de 11 vereadores eleitos que nunca haviam assumido o cargo. Três deles, da coligação de Cezar.

Ainda, com a ida de Carmen Seibt para a Assistência Social, Adir Denardi Júnior assume uma cadeira, mudando mais ainda o retrato do Legislativo Canelense. Coloque então, 6 de 11 cadeiras. Por mais que de partidos e ideologias diferentes, temos uma maioria de mudança que poderão trazer novas posturas e novas ideias.

Constantino havia reduzido o número de secretarias municipais. Hoje são nove. Existe a promessa da criação da secretaria de esportes e algumas mudanças de setores. Talvez uma secretaria de projetos e captação de recursos. A cultura, pelo menos em um primeiro momento, ficará no turismo, com a batuta de Rafael Carniel.

Entre as figuras repetidas, ou aquelas que não representam a mudança prometida, temos o anúncio de Evandro Cardoso para a Secretaria de Governo, Carmen Seibt para a Secretaria de Assistência e Habitação, Jean Spall para a Secretaria de Saúde e, se confirmar, Vellinho Pinto para a Secretaria de Obras. Importante, aqui não há julgamento, somente constatação de que não são novidades.

Nomes não tão novos, mas técnicos e necessários

Já no meio termo, temos Ismael Viezze na Gestão, que não chega a ser uma novidade, uma vez que foi vereador pelo PDT e figurou em alguns departamentos como Meio Ambiente, quando era um departamento da saúde, e do Turismo, mas, nunca foi secretário. É um nome que, apesar de não ser novo, traz uma expectativa de trabalho técnico na sua área.

Também no meio termo, fala-se em nomes que podem assumir o que hoje é, na minha opinião, o grande gargalho da Prefeitura de Canela, o limbo onde as coisas não acontecem, travam, vão, voltam e atrasam: PGM, Meio Ambiente e DLC – Compras e Licitação.

Número um desta lista é a Procuradoria Geral do Município, que deve ser comandada por Fabiano Faes. Binho também não é novidade, mas, com certeza é unanimidade, talvez o grande nome, ainda a ser anunciado, numa área sensível do Governo.

Carlos Frozzi, hoje surge como nome para a Secretaria de Meio Ambiente. Consolidado, talvez outro grande nome a ser anunciado. Será que ele, que não queria mais estar na Administração, topou o desafio?

Já no LDC fala-se em Neca Sander, concursada, experiente e experimentada, Neca deve contar com uma equipe formada por Cristiano Port (pregoeiro) e a volta de Cássio Abreu para o departamento, que seria comandado por servidores de carreira. Baita acerto.

Eis, então, a mudança

Na parte da mudança, Doncatto na Fazenda, Rafael Carniel no Turismo, Adriel Buss no Trânsito e Maria Gorete na Educação colocam nomes novos em áreas sensíveis do Governo. Com tantos partidos juntos, sobrou convicção e força política para convidar pessoas diferentes para cargos tão desejados. Desejamos sorte aos novos secretários e parabenizamos Gilberto Cezar pela coragem e pela promessa cumprida de mudança.

O que não muda e nunca mudará

Falava com um amigo: o Grêmio de vez em quando me decepciona, mas a política local nunca, para o bem o para o mal. Tudo indica que Vellinho Pinto vai mesmo assumir o Obras e, até aqui, tudo certo, dentro do contexto da política local.

O que chama atenção é o nome do ex-vereador Carlão sendo apontado como subsecretário de Obras. Isso nos mostra que a fotografia e a política muda, “pero, no mucho”, pois, as melancias necessitam ser acomodadas com o andar da carruagem.