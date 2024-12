Brigada Militar de Canela realiza formatura de 450 alunos do Proerd

No ano foram 855 crianças formadas

Na noite de terça-feira (10/12), a Brigada Militar de Canela realizou no Multipalco, na Praça João Correa, no cetro da cidade, a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, do segundo semestre de 2024.

As aulas foram ministradas pelo instrutor, Soldado Jeferson Secco Oliveira, para 16 turmas, dos 5º anos, de 10 escolas, formando 450 alunos.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades: Major Claudia Nara Maldaner – comandante do 1º BPAT, Capitão Ubirajara da Rocha Dill – comandante da 2ª Companhia de Canela, Carmem Seibt – Presidente da Câmara de Vereadores, Matheus Generali Cargnin – Promotor de Justiça, Simone Chalela – Juíza de Canela, Janete da Silva Santos – Secretária de Educação, Gustavo Barcellos – Delegado Regional de Polícia, Newton Moraes Soares – Diretor do Presídio de Canela, Antônio Saldanha – Presidente do Mocovi de Canela, Professor Gilberto Hummes – Diretor da UCS Canela, ainda familiares dos formandos e a comunidade.

Todos os alunos receberam certificado de conclusão, medalha e leões de pelúcia (mascote do PROERD). Ainda houve premiação de bicicletas aos alunos que se destacaram com as melhores redações sobre o conteúdo estudado. Durante a cerimônia os alunos prestaram o juramento do PROERD se comprometendo a dizer não às drogas e à violência.

Major Maldaner, destacou com alegria a formatura e de novamente alcançar 100% das escolas de Canela: “Parabenizo o Soldado Jeferson que dedica horas de seus dias na missão do Proerd. Ainda a Prefeitura e a Câmara de vereadores que entendem a importância do projeto e auxiliam no financiamento com verba municipal. As nossas crianças, formadas nessa noite, sigam tomando as melhores decisões e saibam dizer não as drogas””

Ao todo, no ano de 2024, nos dois semestres a Brigada Militar formou 855 alunos, de 27 turmas, alcançando todos os 5º anos, de todas as escolas de Canela.

Comunicação Social 1º BPAT