Estrada entre Gramado e Caxias do Sul pela Ponte do Raposo está bloqueada devido à queda de barreira

Equipes da Secretaria de Agricultura trabalham no local e a previsão é de que a via seja liberada até sábado (14)!

A Administração Municipal de Gramado informa que a estrada que liga os municípios de Gramado e Caxias do Sul, via Ponte do Raposo, está bloqueada para o fluxo de veículos devido uma queda de barreira. O desmoronamento ocorreu ontem (10), no trecho de Gramado, onde equipes da Secretaria de Agricultura trabalham na remoção do material e na recuperação do traçado da estrada.

A previsão é de que os trabalhos sigam pelos próximos três dias, com a perspectiva de que a via seja liberada no sábado (14). “Pedimos a compreensão dos motoristas e moradores que utilizam esta importante via. Estamos com maquinário e servidores no local, atuando na recuperação do trecho atingido”, destaca o secretário de Agricultura, Eliezer Lima. Equipes da Prefeitura de Caxias do Sul também estão trabalhando no trecho que corresponde ao município vizinho.