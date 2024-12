Cinco jovens são apreendidos e encaminhados à FASE após agressão a adolescente no Santa Marta

Polícia Civil de Canela trata o caso como tentativa de homicídio. Vítima permanece na UTI

A Polícia Civil de Canela investiga as circunstâncias de uma grave agressão contra adolescente ocorrida no Bairro Santa Marta na noite desta terça-feira (10). O fato é investigado como tentativa de homicídio qualificado.

Na tarde de hoje, a Polícia Civil de Canela desenvolveu ação para apreender quatro adolescentes apontados como os principais autores das graves agressões. Eles foram detidos pela Seção de Investigação do órgão policial, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia para posterior audiência judicial e internação provisória junto à FASE após representação do Ministério Público.

Segundo apurado até o presente momento, um grupo de jovens, na maioria adolescentes, perseguiu outros três com a intenção de agredi-los. Os fatos deram-se na Rua Primeiro de Janeiro, por volta das 22h do dia 10 de dezembro (terça-feira), quando três jovens foram cercados por outros dez. Um deles não conseguiu fugir e foi gravemente agredido pelo grupo, principalmente com golpes da cabeça.

G.P.M., de 17 anos, acabou fugindo para o Ginásio Carlinhos da Vila, no qual acontecia uma competição municipal, sendo auxiliado por esportistas, público e direção do DMEL, que acionou o SAMU, sendo encaminhado ao Hospital de Caridade de Canela em estado gravíssimo, logo sendo transferido para Caxias do Sul, onde passou por cirurgia de urgência. A vítima segue internada na UTI e está sob observação.

A Polícia Civil de Canela passou a atuar ainda na madrugada desta quarta-feira (12), identificando os autores das agressões. Um adolescente foi apreendido em flagrante poucas horas depois do fato e encaminhado ao Ministério Público, para internação junto à FASE. Eles respondem por tentativa de homicídio qualificado.