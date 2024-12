 É FAKE! Prefeitura de Canela alerta para tentativa de golpe aos empresários

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Cidica e Sala do Empreendedor alerta a população sobre uma tentativa de golpe em nome da Administração Municipal que está sendo enviada via e-mail para proprietários de estabelecimentos comerciais, intimando os responsáveis sobre supostas irregularidades. É falso!

De acordo com a responsável pela Sala do Empreendedor, Vanessa Amaral, na mensagem, o emissor se passa por um representante do Departamento de Licenciamento Urbano e Obras, o que não procede. Vale ressaltar que o endereço de e-mail mantém o padrão “@canela.rs.gov.br”.

Uma outra dica para confirmar a veracidade ou não da mensagem é através do logotipo. A tentativa de golpe tem sido amplamente divulgada com uma imagem não correspondente ao brasão da cidade.

Caso o proprietário seja vítima da tentativa de golpe, a Administração Municipal recomenda a verificação de toda a parte burocrática com o contador ou a própria Prefeitura.

A Sala do Empreendedor fica junto da Secretaria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, no prédio do CIDICA, localizado na Rua São Francisco, 199 – Bairro Boeira.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Dúvidas e informações gerais podem ser obtidas através do WhatsApp (54) 3282-5155 ou e-mail saladoempreendedor@canela.rs.gov.br