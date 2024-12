Magia e tradição marcam a programação do Sonho de Natal de Canela

Confira a agenda deste final de semana. Página 5

Polícia Civil de Canela apreende em flagrante adolescente que agrediu outro no Santa Marta

Jovem corre risco de morte após briga entre grupo de adolescentes, em Canela. Página 19

Campeonatos municipais encerram com decisões do futsal sub 9, sub 13, sênior e futebol 7

Página 20

A coluna Opinião Forti traz uma reflexão sobre a educação em uma homenagem à sua mãe. Página 3

A coluna 360 Graus fala sobre os prós e contras dos nomes anunciados por Gilberto Cezar. Página 21

As colunas sociais de Bethy Schons e Renata Willrich, com as últimas novidades da cidade. Páginas 8 a 10

Edição 651 – 12 de dezembro de 2024 | portaldafolha.com.br | Redes sociais: @folhadecanela