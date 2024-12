Evento de inauguração da Casa dos Contos Florybal encanta convidados 

Na manhã de quarta-feira, dia 11 de dezembro, a Florybal Chocolates realizou um evento exclusivo para convidados, imprensa e influenciadores digitais, marcando a inauguração oficial da nova loja temática “Casa dos Contos Florybal”, localizada na charmosa Avenida Borges de Medeiros, em Gramado.

O evento encantou os presentes com uma experiência mágica, que apresentou em detalhes a loja inspirada nos clássicos contos de fadas e fábulas da literatura mundial. A programação contou ainda com uma degustação especial dos mais recentes lançamentos da Florybal, cuidadosamente harmonizados com os espumantes da vinícola parceira Jolimont, proporcionando uma experiência sensorial inesquecível.

Os convidados tiveram a oportunidade de provar os seguintes lançamentos:

• Bombom Tortinha de Limão: recheio natural com raspas de limão taiti envolto em casquinha de chocolate branco Florybal.

• Trufa Ouro Pistache: casca de chocolate ao leite com pistaches triturados e recheio de pasta de pistache concentrada.

• Barra Meio Amargo com Café: uma proposta de 50g composta por chocolate meio amargo e café moído, sem aromatizantes artificiais.

• Barra Macadâmia e Cumaru: lançamento previsto para o verão, com uma camada de chocolate branco combinada a uma mistura de chocolate ao leite, cumaru e macadâmias caramelizadas.

A magia da Casa dos Contos Florybal

A nova unidade foi planejada para encantar adultos e crianças com um universo repleto de personagens icônicos, como o Gato de Botas, o Coelho Flautista e a Fada Madrinha. O local ainda conta com o charmoso Jardim das Borboletas, uma extensão do Jardim Encantado Florybal, disponível para visitação gratuita.

Valdir Cardoso, fundador da Florybal, afirmou que a Casa dos Contos é mais que uma loja, é um espaço para viver momentos mágicos em família, reforçando o orgulho de ver a marca crescer sem perder sua essência.

O diretor de marketing, Tiago Cardoso, destacou que a Casa dos Contos foi projetada para emocionar, unindo magia, personagens encantadores e sabores inovadores para criar memórias inesquecíveis aos visitantes.

Uma marca que transforma chocolate em experiências

Com 35 lojas licenciadas pelo Brasil, um parque temático de destaque e agora 19 lojas temáticas na Serra Gaúcha, a Florybal é reconhecida por oferecer experiências que vão além do chocolate. Liderada pela família Cardoso — Valdir, Janete e Tiago —, a marca orgulha-se de suas raízes gramadenses e do compromisso de promover união, diversão e magia em suas iniciativas. A “Casa dos Contos Florybal” chega para consolidar ainda mais esse propósito, trazendo um espaço que promete ser um novo ponto de encontro para quem visita Gramado.