Pão de Judá | Organize a sua mente​​

Cristo Jesus é o homem mais preparado para organizar a mente das pessoas. Em João 8:32, está escrito: “e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”.

Olhando para estas palavras, percebemos que o homem não nasce com a verdade e nem a conhece. Para ter uma vida psicológica saudável é necessário que o homem obtenha o conhecimento da verdade. Assim, seu viver será sóbrio e passará a viver harmonizado com a esfera espiritual e natural. É justamente por não haver esta harmonia na vida das pessoas que a humanidade tem sofrido terrivelmente em cada geração. Deus produziu o homem e também provê todo o necessário para que ele tenha uma vida equilibrada; portanto, temos que buscar o conhecimento espiritual. Esta é a solução para os nossos problemas e desafios. Apenas o conhecimento espiritual liberta o homem.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração Renovação da mente

Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entendo que estou aqui, agora, expondo-me totalmente a Ti, de espírito alma e corpo para que a Tua vontade seja realizada no meu ser. Eis-me aqui Senhor, eu autorizo o Espírito Santo, que é Aquele que corrige, disciplina e aplica a cruz que é a Tua Palavra, para trazer a renovação na minha mente.

Eu sei que a minha mente é inimiga de Deus, porque todo dia eu vejo o meu pecado, a minha transgressão. Por isso, Senhor, eu não posso mudá-la, mas uma coisa eu posso diante de Ti, eu decido, eu escolho abrir a porta do meu coração e dizer que Tu podes atuar e pelejar contra os demônios que compõem o ego, a velha vida que ainda subsiste em meu coração. Arranca, Senhor, destrona e desliga os poderes das trevas da minha vida, tira a influência dos demônios, do império das trevas que fazem com que eu tenha enganos e ilusões a respeito de mim mesmo e a respeito do meu Criador, do meu Senhor e do Espírito Santo. Senhor Jesus, a partir de agora, peço-Te que a unção de guerra do Teu Espírito, entre em minha alma como Josué entrou na terra de Canaã para desbaratar os demônios, os espíritos das trevas, desalojando e esvaziando todos os territórios da minha memória consciente e subconsciente, da minha vontade e das minhas emoções.

Tu tens autoridade para entrar com a Espada do Espírito, com o fogo do Trono, com o sangue do Cordeiro, para mudar e transformar totalmente a história da minha vida. Eu quero Te servir, Senhor, quero ser vaso e cumprir o mandamento, a ordem de Deus da vocação a que fui chamado para ser um membro do corpo do Teu Filho Jesus Cristo. Usa-me a partir de agora Senhor, na função e na posição que Tu me colocaste no Corpo de Cristo. Torna-me totalmente sujeito ao Espírito, ao Cristo que é o meu Cabeça. Todo o engano saia, agora, seja dissipado pela luz que é a Palavra de Deus. Eu quero ser formado e não somente informado. A partir de hoje, eu libero toda a obra do Espírito para aplicar a cruz de Cristo sobre a velha natureza, eu quero ressurgir com Cristo Jesus.

Amém.

