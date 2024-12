Polícia Civil de Gramado realiza operação contra lavagem de dinheiro

A operação envolveu simultaneamente 50 medidas judiciais no RS, MG e SP, incluindo apreensões e bloqueios.

A Polícia Civil de Gramado realizou, na manhã desta quinta-feira (12), grande operação policial para combater crimes relacionados à lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros na cidade.

Ao todo, 35 policiais civis cumpriram medidas judiciais de 20 mandados de busca e apreensão, sendo 15 deles em Gramado, 3 em Canela, um em Minas Gerais e um em São Paulo, além de sequestro de um imóvel em Gramado, avaliado em cerca de 2 milhões de reais, apreensão de 7 veículos, inclusive de alto padrão, bem como bloqueios e afastamento de sigilos de contas bancárias.

A ação policial contou com o apoio da DP de Investigações Gerais de Santana da Boa Vista/SP e Delegacia Regional de Paracatu/MG, 16 Departamento. Além disso, contou com a participação de agentes policiais designados da Operação Serra lotados na DPPA De Gramado, sob o comando do Del Gustavo Barcellos, Diretor da 2 DPR.

A Delegada Fernanda Aranha, titular da Delegacia de Polícia de Gramado e responsável pela operação, informa que as investigações iniciaram-se em São Paulo, ainda no ano de 2021, quando um casal de idosos foi lesado em cerca de 4 milhões de reais por investigados que mantinham relação de confiança com as vítimas. Um apartamento de alto padrão, localizado no centro de Gramado, teria sido transferido fraudulentamente da vítima para os investigados, bem como valores em dinheiro, os quais estavam em um cofre das vítimas e foram subtraídos, teriam sido logo após investidos em uma construtora com sede em Gramado, a qual também figura como investigada.

A autoridade policial referiu que a ação realizada nesta manhã tem por objetivo reforçar as provas já existentes na investigação policial, com a apreensão de documentos, objetos e bens, inclusive para ressarcimento da família vítima.