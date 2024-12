Homem morre após laje desabar em uma obra em Canela

Acidente aconteceu no final da manhã desta sexta (13)

Um homem morreu, após ser atingido por parte de uma laje que caiu, em uma obra que está sendo realizada em um parque temático de Canela, localizado às margens da Estrada do Caracol.

O fato aconteceu no final da manhã desta sexta (13). Os Bombeiros estão no local e acionaram a Polícia Civil, que vai investigar o caso para tentar esclarecer as circunstâncias do desabamento de parte da obra, que é parte de um novo estacionamento do atrativo.

Até o momento, não foi possível confirmar a identidade nem a idade da vítima.

ATUALIZAÇÃO

Identificado homem que morreu em desabamento de uma laje em Canela

Ele trabalhava na construção de um estacionamento de parque temático. Empresa emitiu comunicado

Um homem morreu, após ser atingido por parte de uma laje que caiu, em uma obra que está sendo realizada em um parque temático de Canela, localizado às margens da Estrada do Caracol.

O fato aconteceu no final da manhã desta sexta (13). O homem foi identificado como Mário Junior Sander Knorst, de 30 anos. Informações preliminares indicam que era morador de Santa Maria do Herval.

Os Bombeiros estiveram no local e contataram a Polícia Civil, que vai investigar o caso para tentar esclarecer as circunstâncias do desabamento de parte da obra, que é parte de um novo estacionamento do atrativo. A perícia foi acionada.

No início desta tarde, o parque temático enviou nota ao Portal da Folha, o qual transcrevemos, na íntegra, abaixo:

Na manhã desta sexta-feira, 13 de dezembro, tivemos um momento inesperado com um incidente em nossa obra do estacionamento. Infelizmente, perdemos um prestador de serviço, nosso coração está profundamente triste diante dessa tragédia. Pedimos a compreensão de todos neste momento tão delicado, a obra é terceirizada e estamos apurando as circunstâncias do ocorrido com a devida atenção e respeito.

Neste momento de grande pesar, estamos unidos em solidariedade a todos os que foram afetados por essa perda. Nossa principal prioridade é oferecer apoio, acolhimento e conforto, zelando pelo bem-estar de todos!

Por conta disso, o parque permanecerá fechado hoje. Pedimos a compreensão de todos.

Esta matéria está em atualização. Maiores informações a qualquer momento, aqui no Portal da Folha.

