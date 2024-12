Skyglass Canela completa quatro anos e projeta nova atração para 2025

O Skyglass Canela, parque com a primeira plataforma de vidro da América Latina, completou quatro anos de atividades nesta terça-feira, dia 17. Para comemorar, a equipe preparou uma série de ações para recepcionar convidados e turistas. Os artistas da Trupe de Natal, da Inventiva Produções Artísticas, o grupo de danças da Churrascaria Garfo & Bombacha, e o DJ Marae fizeram apresentações pelo parque.

Em sua breve saudação aos convidados, o diretor do Skyglass Canela, Alex Bonareti, anunciou que o parque prepara uma nova atração para 2025. O projeto está em fase de tramitação junto aos órgãos competentes e mais detalhes serão divulgados em breve. “Estamos aguardando as autorizações legais para darmos andamento. Quando tivermos as licenças, comunicaremos as características dessa atração, que será chamada de Atrevido e trará aventura e adrenalina, complementando as experiências do Skyglass Canela”, antecipa o diretor, que também agradeceu aos parceiros, equipe, autoridades e visitantes. “Enfrentamos quatro anos que não foram fáceis, com pandemia e tragédia climática, mas superamos todos os desafios graças aos esforços de uma equipe engajada e com apoio dos parceiros e, especialmente, dos visitantes. Esperamos continuar trilhando esse caminho de sucesso, com crescimento esperado de 15% no próximo ano”, completa.

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, reforça a importância do parque para o turismo e a economia municipal. Desde a sua fundação, o Skyglass Canela figura entre os líderes em arrecadação de ISSQN. “Nossa gratidão pela coragem e por acreditarem em Canela”, afirma Orsolin.

SOBRE O SKYGLASS CANELA

Localizado em meio a um dos mais espetaculares lugares da Serra Gaúcha, a plataforma oferece uma vista panorâmica, onde os visitantes podem admirar a natureza exuberante da região e contemplar o Vale da Ferradura. Além de uma das maiores plataformas de aço e vidro do mundo e das cadeiras suspensas do “Abusado”, o Skyglass Canela conta com atrações como o deck do pôr do sol, mais uma opção para apreciar a beleza do meio ambiente, o Memorial do Ferro de Passar, que reúne um acervo com mais de 520 exemplares, loja de souvenirs, playground, lanchonetes e estacionamento. Para conhecer mais, basta acessar www.skyglasscanela.com.br e acompanhar o perfil oficial no Instagram: @skyglasscanela.