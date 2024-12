Caravana Iluminada da Coca-Cola leva magia natalina a Canela e Gramado

Atração gratuita passará pelas cidades da Serra Gaúcha no dia 21 de dezembro

Canela e Gramado se preparam para receber um dos eventos natalinos mais aguardados do país: a Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil, que este ano visitará 85 municípios em sete estados. O espetáculo, que combina tecnologia e emoção, passará pelas cidades da Serra Gaúcha no dia 21 de dezembro, marcando um dos momentos mais esperados da temporada de festas na região.

A Caravana Iluminada, organizada pela agência PromoPlus Live Marketing, promete um show visual com 3.200 metros de mangueiras luminosas, 1.000 pontos de fibra óptica e painéis de LED em formato de lata de Coca-Cola. “Essa caravana representa o resultado de meses de planejamento e trabalho em equipe, com profissionais de diversas áreas alinhados para criar uma experiência que vai além do visual. Nosso foco está em unir tecnologia e criatividade para transmitir a mensagem da marca de forma impactante e memorável, sempre considerando os desafios de logística e produção que um projeto dessa magnitude exige”, comentou Ana Paula Barbosa, sócia fundadora da PromoPlus.

Este ano, a caravana ganha um significado especial no Rio Grande do Sul. Com o tema “Desperte o Papai Noel que há em você”, um caminhão extra com a mensagem “Unidos Pelo Rio Grande do Sul” fará parte do comboio, levando um jingle especialmente criado para a região. Além do espetáculo, a ação inclui a doação de 900 cestas básicas para 18 ONGs, em resposta aos desafios enfrentados pelas comunidades gaúchas após recentes enchentes.

“A iniciativa é uma das mais aguardadas em todo o território da Coca-Cola FEMSA Brasil, e este ano ela ganha um significado ainda mais especial. Após os desafios enfrentados pelas comunidades do Rio Grande do Sul, decidimos expandir nossa Caravana de Natal e criar uma ação pensada especialmente para o Estado, com o objetivo de levar mais esperança e alegria às localidades afetadas”, afirmou Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Canela e Gramado, que já são reconhecidas por suas celebrações natalinas, como o Natal Luz, prometem tornar a passagem da caravana ainda mais mágica. A união de esforços e a integração de iniciativas locais e nacionais transformam a Serra Gaúcha em um polo de encantamento, reforçando o espírito natalino que atrai visitantes de todo o Brasil.

A Caravana Iluminada é gratuita, e o roteiro completo pode ser conferido no site natal.coca-cola.com.br.