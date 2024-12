Felipe Caputo será o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela em 2025 e 2026

União entre partidos marca definição da Mesa Diretora do Legislativo Canelense

Na tarde desta quinta-feira (19), vereadores eleitos dos partidos PDT, PSDB e PSD se reuniram na Câmara de Vereadores de Canela para definir a composição da Mesa Diretora para a próxima legislatura. A reunião destacou a união entre os partidos e o compromisso com a alternância de liderança, consolidando um acordo que visa fortalecer o trabalho conjunto em prol da cidade.

Ficou definido que, no primeiro biênio, a presidência será ocupada pelo PSDB, com Felipe Caputo como Presidente e Graziela Hoffmann, do PDT, como Vice-Presidente. Já no segundo biênio, o PDT assumirá a liderança, com Graziela Hoffmann na presidência e Lucas Dias, do PSDB, como Vice-Presidente.

A decisão reflete o espírito de cooperação entre as siglas, que priorizaram o diálogo e a representatividade para construir um consenso que beneficie a governança e a população de Canela.