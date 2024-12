Panvel inaugura nova geração de lojas focadas na experiência de compra e bem-estar do cliente

Rede apresenta novo conceito em Canela (RS) e cria padrão de bem-estar no varejo farmacêutico

A Panvel, uma das líderes brasileiras no varejo farmacêutico, anuncia a abertura de sua mais recente loja em Canela, na Serra Gaúcha, apresentando um conceito inovador que busca elevar a experiência de compra no setor. A nova unidade não é apenas uma farmácia, mas um ‘one stop shop’ de beleza, bem-estar e saúde.

Localizada em um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, a nova loja Panvel em Canela ganha destaque na paisagem por sua arquitetura única, que integra elementos naturais da região. A fachada, feita com pedras de basalto lascado e cercada por araucárias, reflete a essência da Região das Hortênsias, criando uma conexão imediata com o ambiente local.

O interior da loja foi projetado pela consultoria de marca e experiência GAD para proporcionar uma atmosfera acolhedora e relaxante – mas, também, muito tecnológica. A combinação de madeira e iluminação natural cria um ambiente que convida clientes a explorarem o espaço com tranquilidade, transformando a visita à farmácia em uma experiência de bem-estar completa.

Entre as inovações, estão a disposição única dos produtos, com áreas dedicadas à dermocosméticos, incluindo maquiagens dispostas no solo – uma proposta pioneira no mercado farmacêutico. A loja conta ainda com consultores especializados em saúde e beleza, oferecendo atendimento personalizado e reforçando o compromisso da Panvel com o cuidado individual de cada cliente. Além disso, a implementação de totens de autoatendimento (self checkout) oferece mais praticidade e agilidade nas compras.

A nova unidade também apresenta o Panvel Clinic, um espaço dedicado a serviços de saúde, incluindo vacinação, ampliando o papel da farmácia no cuidado integral à saúde da população – além da linha completa de produtos da marca Panvel.

“Esta nova loja é a materialização de nossa visão estratégica de oferecer uma experiência completa e diferenciada na Panvel. Criamos um espaço onde nossos clientes podem se sentir acolhidos, relaxados e inspirados a cuidar de si mesmos, valorizando a qualidade e a inovação, que são características que nossa marca carrega,” diz Julio Neto, CEO do Grupo Panvel.

Com esta iniciativa, a Panvel não apenas inaugura uma nova loja, mas estabelece um novo padrão no mercado farmacêutico, transformando o conceito tradicional de farmácia em um destino de bem-estar que vai muito além da simples compra de produtos. É uma revolução na forma como os consumidores interagem com sua saúde e beleza, reafirmando o compromisso da Panvel com a inovação e o bem-estar de seus clientes.

Sobre a Panvel

Com 50 anos de história e mais de 600 filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as principais redes de farmácias da Região Sul do Brasil. Com mais de 15 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, e mais de mil produtos da marca própria da Panvel, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos. É uma rede multicanal, com lojas físicas conectadas a uma série de facilidades, como telentrega Alô Panvel, Aplicativo Panvel, Serviço Clique & Retire e loja online www.panvel.com, com entrega para todo país.