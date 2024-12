Gramado e Canela Convention Visitors Bureau (CVB) anuncia sua nova diretoria

O Gramado e Canela Convention & Visitors Bureau (CVB), fundação civil sem fins lucrativos dedicada a fomentar o turismo na Região das Hortênsias, anuncia sua nova diretoria para o próximo biênio.

Felipe Fioreze, 38 anos, assume a presidência do CVB. CEO dos Hotéis Fioreze, Felipe possui mais de duas décadas de experiência na hotelaria, incluindo vivências internacionais. Formado em Administração e Processos Gerenciais, com MBA em Gestão e Geração de Valor, ele também participa ativamente de entidades como Sicredi, SindTur e Paróquia São Pedro.

Any Brocker, renomada empreendedora da região, assume a vice-presidência. CEO e fundadora do Grupo Brocker e da Boeira Empreendimentos Imobiliários, Any iniciou sua trajetória aos 19 anos, dedicando-se ao desenvolvimento do ecoturismo em Canela e Gramado. Com formação em Turismo pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e experiências profissionais na Disney, além de cursos de liderança na FGV e Fundação Dom Cabral, ela traz uma vasta expertise para fortalecer a atuação da entidade.

O CVB celebra 25 anos de atuação voltada ao desenvolvimento do turismo de negócios e eventos na região. Em 2024, a entidade captou 22 eventos, movimentando aproximadamente R$ 39 milhões na economia local. Para 2025, já estão confirmados 30 eventos, com expectativa de atrair 16 mil participantes e gerar R$ 49 milhões em recursos.

Felipe Fioreze destaca: “Nossa expectativa é engajar ainda mais o trade nas ações do Convention, proporcionando geração de negócios para toda a região. Estamos iniciando um novo ciclo, com foco também no cliente final, o que representa uma novidade significativa para o Convention. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Enzo pela condução da entidade durante sua gestão”.

A nova gestão reforça seu compromisso com a promoção e desenvolvimento sustentável do turismo na Serra Gaúcha, consolidando a região como um dos principais destinos turísticos do Brasil.