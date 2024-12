Rodrigo dos Santos participa da 99ª edição da São Silvestre representando Canela

A São Silvestre é a maior corrida de rua do Brasil, realizada em São Paulo no último dia do ano, onde corredores de todo o país competem nos 15 km da prova tradicional.

Rodrigo Rodrigues dos Santos, 25 anos, participará pela primeira vez da São Silvestre, considerada a maior corrida de rua do país. Natural de Canela, onde reside com sua família, Rodrigo se prepara para enfrentar os 15 km da tradicional prova em São Paulo, no último dia do ano.

Com anos de experiência em corridas de rua e conquistas em competições pelo Rio Grande do Sul, Rodrigo busca novos desafios na sua trajetória esportiva. Ele será acompanhado na prova por dois amigos, Juliano Cicarolli e Altamir da Fonseca, de Gramado, que também participarão da corrida. A participação de Rodrigo marca um importante momento em sua carreira, representando Canela em um evento de relevância nacional.