Tragédia: confirmadas identidades das vítimas fatais de acidente com avião em Gramado

Outras 17 pessoas sofreram ferimentos, duas permanecem em estado grave

O governador Eduardo Leite lamentou o acidente aéreo em Gramado, na manhã deste domingo (22), e ressaltou o empenho das forças de segurança no socorro às vítimas e na investigação do caso. Em coletiva de imprensa e ao lado de demais autoridades do Estado, Leite deu mais detalhes do acidente que deixou 10 mortos até o momento – todos eles estavam na aeronave de pequeno porte. Outras 17 pessoas foram encaminhadas a hospitais da região com ferimentos. Duas das vítimas estão em estado grave e estão foram transferidas para Porto Alegre.

Os hospitais de Canela e Gramado já não atendem nenhuma vítima do acidente. Porém, as duas vítimas em estado grave são mulheres e uma delas é residente de Canela. As identidades não foram divulgadas pelas autoridades.

Os tripulantes da aeronave, que morreram no momento da queda pertenciam todos à mesma família e, residentes do Estado de São Paulo, estavam visitando a Região. Veja a lista das vítimas fatais:

Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi – piloto

Tatiana Natucci Niro – esposa de Galeazzi

Maria Eduarda Niro Galeazzi – filha de Galeazzi e Tatiana

Maria Elena Niro Galeazzi – filha de Galeazzi e Tatiana

Maria Antonia Niro Galeazzi -filha de Galeazzi e Tatiana

Lilian Natucci – sogra de Galeazzi

Veridiana Natucci Niro – irmã da esposa de Galeazzi

Bruno Cardoso Munhoz Guimaraes Araújo – marido de Veridiana

Giulia: filha Veridiana e Bruno

Matteo: filho Veridiana e Bruno

A Polícia Civil vai conduzir as investigações sobre as causas do acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também conduzirá investigações sobre a queda do avião. Até o momento, não há informações de desaparecidos, além das vítimas presentes na aeronave, o que indica que todos já foram identificados, inclusive quem estava no solo no momento da queda.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a estrutura onde está parte da fuselagem do avião está instável, com risco de desabamento, que vai dificultar o trabalho das equipes de segurança na remoção dos corpos.