Canela celebra 80 anos com dia de música, cultura e tradição

Atividades acontecem sábado, 28 de dezembro

A programação do aniversário de 80 anos de Canela, que faz parte das atividades do Sonho de Natal, promete um dia repleto de cultura, música e celebração para toda a comunidade. O evento contará com diversas atrações ao longo do dia, distribuídas em diferentes pontos da cidade, valorizando artistas locais e promovendo o espírito natalino.

As festividades começam às 10h com o show do grupo That Simple Duo na Praça da Igreja Matriz, seguido pela apresentação artística do CTG no Multipalco da Praça João Corrêa às 11h. O That Simple Duo retorna ao meio-dia, desta vez na esquina da Felisberto Soares com Dona Carlinda, em frente à Lojas Renner.

À tarde, o Sarau do Noel anima a Praça João Corrêa às 13h, e logo depois, às 14h, o público poderá prestigiar o espetáculo NATAL EM VERSOS com Jéssica Gonçalves. Às 15h, Gláucio e Vicenzo trazem os Foles Natalinos para a esquina da Felisberto Soares com Dona Carlinda, em mais uma apresentação que promete emocionar o público.

A programação segue intensa com o espetáculo Encantorias Natalinas às 16h na Praça da Igreja Matriz, enquanto Joy e Natan se apresentam simultaneamente na Praça João Correa. Às 17h, o grupo Garfo e Bombacha toma o palco, trazendo o melhor do tradicionalismo gaúcho.

O final da tarde será marcado pelo Concerto de Gaiteiros às 18h, reunindo artistas locais para celebrar os sucessos gaúchos. O encerramento do evento, às 19h, ficará por conta do renomado grupo Os Serranos, com um show que promete fechar o aniversário de Canela com chave de ouro.

Ao celebrar os 80 anos de Canela, o prefeito Constantino Orsolin enaltece a história construída por muitas mãos e corações. “Nossa cidade é um exemplo de luta, perseverança e união. As conquistas do passado nos inspiram a seguir em frente, trabalhando com fé e coragem para um futuro ainda mais promissor. Parabéns, Canela, por tudo o que és e pelo que ainda serás! Que possamos seguir juntos, com gratidão e esperança.”



Programação – 80 Anos de Canela

Dia 28/12



10h – That Simple Duo

Local: Praça da Igreja Matriz



11h – CTG Invernada Artística

Local: Multipalco – Praça João Corrêa



12h – That Simple Duo

Local: Esquina Felisberto Soares com Dona Carlinda (em frente à Lojas Renner)



13h – Sarau do Noel

Local: Praça João Corrêa



14h – NATAL EM VERSOS com Jéssica Gonçalves

Local: Praça João Corrêa



15h – FOLES NATALINOS com Gláucio e Vicenzo

Local: Esquina Felisberto Soares com Dona Carlinda (em frente à Lojas Renner)



16h – Encantorias Natalinas

Local: Praça da Igreja Matriz



16h – Joy e Natan

Local: Praça João Correa



17h – Garfo e Bombacha

Local: Multipalco – Praça João Corrêa



18h – CONCERTO DE GAITEIROS: Artistas da terra cantam sucessos gaúchos

Local: Multipalco – Praça João Corrêa



19h – Os Serranos

Local: Multipalco – Praça João Corrêa

Atrações Permanentes do Sonho de Natal

Casinha do Papai Noel

Praça João Corrêa

Diariamente: 13h às 21h



Vila de Artesanato Sonho de Natal

Em frente ao Multipalco

Terça a domingo: 10h às 21h

Contos da Catedral – O Segredo do Velho Noel

Até 31 de dezembro: Apresentações diárias, às 20h e 21h, com a emocionante Descida do Papai Noel.

De 1º a 12 de janeiro: Espetáculos diários às 20h e 21h (descida apenas sextas e sábados).

Entrada gratuita

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela – Secretaria de Turismo e Cultura, com apoio da Corsan.