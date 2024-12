Na noite de sexta-feira (27), a Brigada Militar de Gramado apreendeu 22 pés de maconha no pátio de uma residência durante atendimento a uma ocorrência. As plantas, com tamanhos variando entre 40 e 80 centímetros, foram localizadas no local.

O responsável, um homem de 41 anos com antecedentes criminais por posse de entorpecentes e roubo a pedestre, foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.