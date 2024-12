Espetáculos e atrações gratuitas do Natal Luz acontecem até dia 12

A cidade permanece decorada até o dia 19 de janeiro.

Turistas e moradores têm até o dia 19 de janeiro para desfrutar do 39º Natal Luz de Gramado. A programação, incluindo as atrações pagas e as gratuitas, vai até o dia 12. Depois dessa data, a decoração da cidade permanece montada até dia 19.



Entre os dias 01 e 12 de janeiro, acontecem cerca de 30 atrações gratuitas de teatro e música. Os horários de shows gratuitos, nos finais de semana, são 11h, 16h e 18h, culminando com o Acendimento das Luzes, todos os dias às 20h, na Rua dos Arcos (Av. das Hortênsias – Centro). Os ingressos para os tradicionais espetáculos Nativitaten – quintas e sábados – e O Grande Desfile de Natal – quartas, sextas e domingos –, podem ser adquiridos com 30% de desconto para todas as sessões de janeiro.



Atrações gratuitas de janeiro

O Natal de Anelize (teatro)

Maj Duet (música)

Show de Mágica (teatro)

Alexandre Borges (música)

Contos de Natal (teatro)

As vozes de Natal (música)

Coral Vozes de Gramado

Christimas Academy (teatro)

Miguel Leal (música)

O encantamento mágico do Natal (teatro)

Jazz Cinnammon (música)

Rodrigo Soltton (música)

Oly, Despertando a Magia da Bondade (teatro)

Uma história de Natal (teatro)

Christmas Carol (música)

O Destino Radiante do Nariz Brilhante (teatro)

Evandro Martins (música)

Orquestra de Violões de Gramado (música)

Atividades diárias

Até o dia 19 de janeiro, quando se encerra o Natal Luz, terão sido realizadas mais de 260 apresentações gratuitas. Diariamente, acontece o Acendimento das Luzes, às 20h, na Rua dos Arcos. Também funcionam, todos os dias, a Vila de Natal, das 9h às 21h, e a Casa do Papai Noel, das 14h às 18h, na Praça das Etnias.



A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento: www.natalluzdegramado.com.br. Esse também é o endereço para a compra de ingressos.